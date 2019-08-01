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США обрушились с критикой на Меркель

Москва, 01.08.2019
  • США обрушились с критикой на Меркель

dpa/picture-alliance

Канцлеру Ангеле Меркель досталось от Ричарда Гренелла. Впрочем, федеральному канцлеру не привыкать выслушивать нотации и советы от бесцеремонного американского посла в Германии. В этот раз поводом для нападок на Германию в целом и в частности на Ангелу Меркель послужило нежелание Берлина присоединиться к многонациональным морским силам, которые под руководством США будут патрулировать неспокойные воды Ормузского пролива и защищать танкеры от иранских катеров стражей исламской революции. Посол Гренелл сказал, что крупнейшая европейская экономика должна брать на себя больше ответственности на международной арене.

Отношения между США и ФРГ в последние два с половиной года пребывания у власти Дональда Трампа сильно оставляют желать лучшего. Главные причины охлаждения отношений между союзниками – разные позиции по целому ряду вопросов, включая торговые тарифы, газопровод «Северный поток 2» и Иран.

31 июля глава МИД ФРГ Хайко Маас в ответ на просьбу США отказался участвовать в планируемой Вашингтоном военно-морской миссии в Ормузском проливе. Он объяснил отказ тем, что Германия хочет ослабления напряженности вокруг Ирана. Отсюда вытекает, что необходимо делать все возможное для ослабления эскалации, а не усиления ее, к чему обязательно приведет патрулирование Ормузского пролива.

Посол Гренелл выразил сожаление по поводу такого решения Берлина и заявил в интервью газете Augsburger Allgemeine, что у Германии имеются обязанности: «Германия – крупнейшая экономическая держава в Европе. Такой успех несет с собой глобальную ответственность».

По словам Ричарда Гренелла, США уже несколько недель безрезультатно пытаются получить поддержку немецкой стороны военной миссии в Ормузском проливе. Он добавил, что один немецкий министр пообещал изучить просьбу Вашингтона, а министр иностранных дел ее отверг.

Завуалированную похвалу американского дипломата получила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая заявила в Брюсселе, что Германия рассматривает просьбу Вашингтона.

В годы холодной войны Западная Германия была одним из самых главных союзников США  и являлась оплотом в борьбе с коммунизмом в Европе.

«Америка пошла на большие жертвы, чтобы помочь Германии остаться частью Запада»,- подчеркнул Гренелл в интервью и добавил, что Америка платит очень большие деньги 34 тысячам военных, которые расквартированы в ФРГ.

Ричард Гренелл приехал в Берлин в прошлом году и успел отметиться в нескольких скандалах своими откровенно негативными высказываниями в адрес Германии.

Отношения между Берлином и Вашингтоном, кроме Ричарда Гренелла, испортил вчера и комитет сената США. Сенаторы проголосовали за принятие закона, который разрешает вводить санкции против компаний, участвующих в проекте «Северный поток 2». В черный список попадают несколько немецких компаний и физических лиц.

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