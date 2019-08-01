Дефицит внешней торговли Украины за полгода составил 4,4 млрд долларов

По сообщению Национального банка Украины внешнеторговый баланс за первое полугодие 2019 года сведен с дефицитом в 4 358 млн. долларов США.

Дефицит в торговле товарами и услугами Украины с другими странами за весь 2018 год составил 5 826 млн. долларов. Росту торгового дефицита способствует укрепление национальной валюты – гривны, что делает импортные товары более конкурентоспособными на украинском рынке. Укрепление гривны, в свою очередь, вызвано крупными займами украинского правительства. Облигации внутреннего государственного займа Украины, номинированные в гривне, имеют ставку доходности от 15 до 17% годовых и привлекают иностранных инвесторов, которые активно продают валюту для покупки ОВГЗ. На последнем аукционе по продаже ОВГЗ, прошедшем 30 июля, украинский Минфин привлек 17,2 млрд. гривен (680 млн. долларов). В общей сложности нерезиденты владеют украинскими ОВГЗ на сумму в 86,4 млрд. гривен (3,4 млрд. долларов) из общего портфеля ОВГЗ в 803 млрд. гривен (31,8 млрд. долларов).