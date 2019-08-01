Трамп обрушил цены на нефть всего одним твитом

Вечером в четверг мировые цены на «чёрное золото» резко пошли вниз – в частности, стоимость нефти сортов WTI и Brent падает сразу на 6-7%.

Обрушил цена на нефть всего одним твитом президент США Дональд Трамп, который в своём микроблоге написал, что с 1 сентября Вашингтон вводят пошлину в 10% на все китайские товары стоимостью в 300 млрд долл.

Сразу же после этого на нефтяных биржах начался настоящий переполох. По данным на 20:41 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на торгах Лондонской биржи снизилась на 5,86% - до 61,24 долл. за баррель. Цена сентябрьских контрактов на нефть марки WTI на бирже в Нью-Йорке упала на 6,74% - до 54,63 долл. за один бочонок. При этом отмечается, что до сообщения Трампа нефть дешевела всего на 2%.