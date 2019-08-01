Украинские силовики открыли огонь по позициям ЛНР

Подконтрольные Киеву войска, нарушив бессрочное перемирие в Донбассе, открыли огонь по позициям Народной милиции Луганской народной республики. По словам Якова Осадчего – начальника пресс-службы республиканского оборонного ведомства – массированному обстрелу подвергся населенный пункт Золотое-5 в Донбассе, передаёт агентство «Интерфакс».
«В 13:25 мск преступники из 54-й бригады Вооружённых сил Украины подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции защитников республики», – резюмировал представитель ЛНР.
Напомним, бессрочный режим прекращения в Донбассе действует с 21 июля. Украинские силовики уже неоднократно нарушали его, подвергая обстрелу территории ДНР и ЛНР.