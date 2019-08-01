В ВТБ объявили о снижении ставок по ипотеке

В банке ВТБ официально объявили о снижении ставок по ипотечному кредитованию. Согласно информации кредитной организации, с 1 августа 2019 года ставка в среднем снижает на 0,5 процентного пункта.

Таким образом, минимальная ставка по ипотеке составит 9,2%. Она предусмотрена программой «Больше метров – ниже ставка». При этом рефинансировать действующую ипотеку другого банка можно под 9,7%.

При этом отмечается, что дополнительные льготы предусмотрены для действующий клиентов ВТБ, которые получают ежемесячные зачисления на счёт (0,3 процентного пункта), для участников программы «Люди дела» (до 0,4 процентного пункта), пользователей «Мультикарты» (до 0,6 процентного пункта).

Кроме того, вводится льготная ипотека для семьи с двумя и более детьми, которые смогут могут оформить жилище в кредит или рефинансировать ранее полученную ипотеку под 5% годовых по программе «Ипотека с государственно поддержкой».