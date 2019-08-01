Зеленский сформирует правительство за один день

Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус в выступлении на телеканале «1+1» заявил, что новое правительство будет сформировано в первый или второй день работы нового состава Верховной Рады. «Коалициады (процесса создания парламентской коалиции – Эксперт) не будет. Все будет быстро» - сказал Герус.

На прошедших 21 июля парламентских выборах партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» получила большинство в новом парламенте и право на формирование правительства. Зеленский планировал провести первое заседание Верховной Рады 24 августа – в День Независимости Украины, а по мнению главы офиса президента Украины Андрея Богдана, первое заседание нового состава парламента вряд ли состоится ранее 1 сентября этого года.