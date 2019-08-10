Курс доллара: важная новость отправила рубль на разворот

Вечером 9 августа рубль отреагировал движением вверх на решение рейтингового международное рейтингового агентства Fitch Ratings, которое повысило долгосрочные рейтинги России с уровня «BBB-» до «BBB».

Напомним, в пятницу на закрытии основной торговой сессии Московской биржи курс доллара вырос на 45 коп. к предыдущему закрытию и составил 65,5 руб. Валюта ЕС торговалась по 73,48 руб., подорожав за сутки на 75 коп. Сразу после появления новостей о решении Fitch рубль пошёл на разворот в обеих валютных парах. К закрытию биржи курс доллара составил 65,28 руб., курс евро – 73,10 руб.

Ранее аналитики Сбербанка советовали россиянам срочно продавать доллары, так как, после прогнозируемого ими решения Fitch о повышении рейтинга РФ уже с понедельника рубль отправит его ниже психологической отметки 65 руб.

Напомним, согласно пресс-релизу агентства Fitch Ratings, прогноз рейтинга России – стабильный, а само повышение РДЭ отражает следующие ключевые стимулы и их относительный вес. При этом отмечается, что РФ укрепила заслуживающую доверия устойчивую политическую базу, которая обеспечивает улучшенную макроэкономическую стабильность, а также снижает влияние зависимости от мировых цен на «чёрное золото» в экономике и поддерживает повысившуюся стойкость к внешним потрясениям.

По мнению главы Минфина РФ Антона Силуанова, такое решение Fitch должно стать логичным основанием для повышения суверенного кредитного рейтинга нашей страны остальными агентствами «большой тройки» – Standard & Poor's и Moody's.