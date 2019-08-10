Организация похорон в Минске: куда обращаться за помощью?

В Минске, так точно как и в любом другом населенном пункте Беларуси, каждая семья сталкивается с тем, что кто-то из родственников уходит из жизни. Очень часто это является настоящей трагедией, но в любом случае нужно приступать к организации похорон. И что нужно сделать, чтобы достойно проводить в иной мир любимого человека?



Похороны в Минске: какие вопросы нужно решить?



Погребение праха умершего представляет собой определенную ритуальную процедуру. Здесь многое что зависит от того, где именно настигла смерть человека. Все намного проще, если он умер в больнице, потому что в этом случае родственникам не нужно решать вопрос с доставкой тела в морг. Там сразу будет выписано соответствующее заключение. Намного больше проблем возникнет в том случае, когда человек умрет далеко от своего дома. Что надо предпринимать в этом случае?



Тогда нужно сразу искать ритуальное агентство, которое возьмется доставить тело умершего домой. Понадобятся и другие услуги:

найти кладбище со свободными участками;

купить нужные траурные атрибуты;

арендовать помещение для прощания с умершим;

заказать катафалк и автобус;

оформить заявку на организацию поминального обеда.

Родственникам умершего приходится решать, что они могут сделать самостоятельно, чтобы сэкономить деньги, а что можно доверить ритуальному агентству. В чем здесь заключается проблема?



Правильный выбор ритуального агентства



В Минске можно найти много ритуальных организаций, которые занимаются организацией похорон. Вот только если посмотреть на расценки за услуги, надо думать, стоит ли с такими компаниями иметь дело? Для определенной части агентств важно заработать как можно больше денег, и их совершенно не волнует горе людей. Похороны обходятся дорого, и особенно это касается поминального обеда. Для большинства людей неприемлемы условия, которые предлагают такие агентства. И что же делать в этой ситуации?



Лучше всего обращаться за помощью в компанию, которая называется "ООО Городская ритуальная служба". Она открылась недавно, но уже по названию можно понять, что здесь точно не будут предлагать дорогостоящие услуги. Очень важно и то, что у заказчиков имеется возможность выбора как всего комплекса услуг, так и чего-то отдельного. Но самый лучший вариант - это заказать похороны "под ключ", чтобы ни о чем не беспокоиться. Надо обратить внимание на еще один важный момент: здесь сразу можно заказывать не только услуги, но и разные ритуальные принадлежности. Это очень выгодно, потому что не придется никуда ездить. Для этого нужно зайти на сайт https://ritual.by/ и посмотреть, что там предлагается.