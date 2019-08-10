Падение президента

Главным событием минувшей недели стал арест в Бишкеке бывшего киргизского лидера Алмазбека Атамбаева. Этот политик парадоксальным образом в очередной раз оказался первопроходцем. Атамбаев был первым киргизским президентом, сдавшим свою власть не в результате переворота, а добровольно. Только ему удалось создать нечто похожее на режим личной неограниченной власти, столь привычный для соседей Киргизии. И вот Атамбаев, при всех этих двух, наверное, достижениях, стал первым невезучим киргизским президентом, который попал за решётку. Его предшественники, демократ Аскар Акаев и авторитарист Курманбек Бакиев, лишившись своих постов после революций, благополучно покинули страну и сейчас пребывают в эмиграции. Шансы на то, что они когда-нибудь попадут в киргизскую тюрьму, близки к нулю.

Триумф Жээнбекова чуть было не превратился в его позор. Подвели киргизские силовики. Вместо эффектного штурма вся страна и весь мир увидели неподготовленную операцию спецназа, которая могла затянуться очень надолго, если бы Атамбаев не предпочёл сдаться. Прекратив сопротивление и отпустив взятых в плен незадачливых штурмующих, экс-президент избавил и Жээнбекова, и себя от возможных проблем во взаимоотношениях с Россией. В выходные в Бишкеке начался Евразийский экономический совет, в котором принял участие Дмитрий Медведев. Если бы это событие затмили новости о столкновениях с участием сторонников экс-президента, это вряд ли прибавило бы ему симпатий Кремля. А ссориться с Москвой Атамбаеву нежелательно. Она ему еще пригодится. К тому же он и так нажил себе немало недругов.

История падения Атамбаева - это история часто повторяющегося в постсоветской реальности конфликта кукловода с его марионеткой. Или, если хотите, конфликта «крыши» и «крышуемого». Когда в 2017 году Атамбаев покинул пост президента, он определенно не планировал уходить на покой. Его отставка выглядела как неизбежная формальность. Киргизия пережила две насильственные смены власти. Дабы не допустить третьей в 2010 году на очередной революционной волне была принята новая конституция, согласно которой полномочия президента ограничивались одним шестилетним сроком. При Атамбаеве эту норму не изменили.

Одного шестилетнего срока хотел народ, который, памятуя о своём кочевом прошлом, лёгок на подъем, когда надо пойти и свергнуть не в меру засидевшегося на престоле хана. Неизменности конституции требовала заграница. Запад издавна относился к Киргизии как к единственной демократии постсоветской Средней Азии и еще один вечный региональный автократ был не нужен. Соседей страны президент на один срок также вполне устраивал. Атамбаев оказался на редкость неуживчивым лидером. Он не смог урегулировать традиционно сложные отношения с Узбекистаном - напротив, они превратились в настоящую «холодную войну» из-за препирательств двух стран, связанных с поставками природного газа, очень похожих на былые российско-украинские «баталии» по тому же вопросу. Благодаря неуступчивой позиции Бишкека толком неурегулирован территориальный спор с Таджикистаном. Несдержанность Атамбаева на язык рассорила его первоначально достаточно лояльно относившимся к нему казахским руководством. После того, как в 2017-м году он прозрачно дал понять, что Казахстану нужен новый лидер, вместо Нурсултана Назарбаева, его отставку в Астане восприняли с облегчением.

Атамбаев, покинув президентский пост, планировал остаться у власти по опробованному в других постсоветских странах сценарию - пересев в кресло премьер-министра. В 2016 году он провел соответствующий референдум по поправкам в законодательство, которые расширяют полномочия главы правительства. Наконец, выбрал преемника. Жээнбеков казался хорошим кандидатом на роль местоблюстителя престола. Во-первых, он никогда не был самостоятельным политиком с собственной твёрдой группой сторонников, и своим возвышением обязан исключительно Атамбаеву. Благодаря ему Жээнбеков попал из родной Ошской области в Бишкек, стал одним из руководителей аппарата президента, а потом и премьер-министром. Во-вторых, он - южанин, из знатного и древнего рода. Стало быть, будет принят «южным» кланом, но не станет помехой «северному», к которому относится Атамбаев.

Получив реальную власть, Жээнбеков быстро продемонстрировал, как сильно экс-президент заблуждался на его счёт. Первое поражение Атамбаев понёс, когда не смог стать премьер-министром. Его протеже, глава правительства Сапар Исаков, не успел уступить ему своё место. Стараниями Жээнбекова, он слетел с поста и попал под следствие по обвинению в коррупции. Все неполные два года, которые прошли с момента отставки Атамбаева, его планомерно отсекали от всех властных рычагов, в конце концов, вытеснив даже из руководства собственной Социал-демократической партии.

Теперь экс-президент может сесть в тюрьму надолго. В числе инкриминируюемых ему деяний - коррупция и связь с организованной преступностью. Атамбаеву ставят в вину то, что он отдал распоряжение выпустить из тюрьмы чеченского авторитета Азиза Батукаева, который, якобы, умирал от рака. Освобождённый вор в законе, считавшийся, наряду с Камчи Кольбаевым (Колей-Киргизом) одним из двух королей криминального мира республики, уехал из Киргизии.

Но всё же ставить точку в истории Атамбаева рано. Эксперты говорят, что его поддержка даже на севере Киргизии невелика, однако она всё же есть. «Первая среднеазиатская демократия» так и не показала чудеса экономического роста. Относительная политическая стабильность здесь, как в соседних Узбекистане и Таджикистане, зиждется, главным образом, на том, что потенциально взрывоопасная сила - молодёжь, работает в России и Казахстане. Кроме того, есть специфически киргизский фактор стабильности: усталость местных жителей от переворотов и потрясений, то и дело ставящих страну на грань гражданской войны. В этих условиях Атамбаеву достаточно показать, что обвинительный приговор сулит действующей власти слишком большие издержки. Если это получится - не исключено, что экс-президент пойдёт проторенной дорожкой Акаева, Бакиева и Батукаева, с перспективой вернуться когда-нибудь из эмиграции во власть, а может быть и вовсе избежит и тюрьмы, и отъезда из страны.