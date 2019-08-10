Прогноз погоды: МЧС предупреждает о наступлении очень сильной жары

По прогнозу специалистов центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы территорию некоторых районов Кабардино-Балкарии (КБР) накроет аномально сильная жара.

Как говорится в экстренном предупреждении, которое распространило региональное Управления МЧС РФ, 10 августа в период с 14:00 мск до 18:00 мск в степных районах республики яркое солнце о полно безветрие прогреют воздух до плюс 38-40 градусов.

В связи с резким усилением жары в МЧС ожидают возникновения ЧС, связанных с повреждением и гибелью с/х угодий, увеличением количества ДТП, чрезвычайных происшествиях на ж/д в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна, а также созданием аварийных ситуаций на автомобильном транспорте при транспортировки химических и взрывоопасных веществ. Кроме того, не исключается гибель животных и птиц из-за тепловых ударов в природных пожаров.

В вою очередь медики советуют жителям республики выходя на улицу, надевать лёгкую, свободную одежду из натуральных хлопковых и льняных тканей светлых цветов. Это обеспечит естественную циркуляцию воздуха.

Кроме того, обязательно нужно покрыть голову легкой панамой или прихватить с собой зонтик, а глаза закрыть большими солнцезащитными очками. Если это не помогло и случился солнечный удар, пострадавшего необходимо как можно скорее доставить в больницу, так как вылечить его возможно только в условиях стационара. Очень внимательны должны быть пожилые люди, которым необходимо в такую погоду поддерживать нормальный уровень водного баланса в организме – это поможет избежать головной боли. в зависимости от активности человека, выпивать в течение дня до 3-5 литров воды (каждые 10-15 минут по 150-250 грамм). Также необходимо чаще принимать прохладный душ или просто умываться холодной водой, а также обтираться влажным полотенцем.

При возникновении неприятных симптомов, надо немедленно укрыться в прохладном помещение с кондиционером, выпить большое количество чистой питьевой воды. При этом сладкая газировка, чёрный чай и кофе – категорически запрещены. А вот стакан молока или зеленый чай с мятой помогут утолить жажду и восстановить силы. Особенно аккуратными в жару должны быть люди, которые страдают болезнями сердца, артериальной гипертонией, сахарным диабетом и легочными заболеваниями.

Тем временем, по данным Гисметео, дожди которые обрушились на российскую столицу, во вторую половину дня субботы прекратятся, столбики термометров поднимутся до плюс 16-18. За это время всего может выпасть около 5 мм осадков. В воскресенье, 11 августа облака рассеются, воздух прогреется до плюс 20, что будет соответствовать климатической норме для начала второй декады августа.