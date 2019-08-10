Российский бизнесмен задержан на Кипре

Российский предприниматель Игорь Польченко, который ранее был объявлен нашей страной в международный розыск по обвинению в махинациях, задержан на Кипре.

Согласно данным издания «Коммерсант», которое ссылается на свои источники, знакомые с этой ситуацией, бизнесмен обвиняется в махинациях при получении кредитов от крупных отечественных банков, в числе которых «Сбербанка» и ВТБ.

Также уточняется, его задержали 7 августа и теперь согласно международному законодательству, кипрская прокуратура будет ходатайствовать в суде об аресте бизнесмена и дальнейшей его передачи России.

По информации издания, Игорь Польченко являлся одним из основных совладельцев целого ряда крупных приморских предприятий, которые связаны с группой компанией «Транзит-ДВ». Общий объём претензий банков, которые выдали группе кредиты, составляет примерно 7 млрд руб. Среди пострадавших от действий бизнесмена «Сбербанк» и ВТБ.

Именно после того, как «Сбербанк» обратился в Управление МВД РФ по Приморскому краю против Польченко было возбуждено уголовное дело. Однако сам он все обвинения в свой адрес отвергал. Но сразу после начала расследования вместе с супругой спешно покинул Россию, приобрёл недвижимость на Кипре, где и скрывался от российского правосудия.