Российским рыболовам-любителям запретят использовать сети и «глушить» рыбу

В Росрыболовстве рассказали о новых правилах любительской рыбалки, которые начнут действовать в нашей стране с начала 2020 года.

В частности, отечественным рыболовам-любителям запретят использовать сети. Исключение будет сделано лишь для граждан РФ, проживающих в отдельных районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, так как этот способ добычи рыбы обеспечивает им пропитание.

При этом под запрет попадет не только использование сетей, но даже их продажа, что как уверены в ведомстве позволит бороться с так называемыми «китайскими сетями», которые наносят огромный вред окружающей среде, пишет газета «Коммерсант».

Также вводятся суточные ограничения на объём вылова рыбы. Как отмечают в ведомстве, их будут регламентировать местные власти. Кроме того, вводится запрет на рыбалку с использованием взрывчатых и химических веществ, а также при помощью электротока.