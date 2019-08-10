Выбор адвоката по уголовным делам

Надежный адвокат по уголовным делам должен быть не только профессионалом своего дела, но и выполнять работу честно, качественно.

Юристы предлагают свои услуги на каждом шагу, но они вряд ли имеют опыт в уголовных делах. Чаще всего это люди, которые работают юристами на коммерческих предприятиях или зарегистрировались частными адвокатами-предпринимателями. Эта деятельность не подлежит обязательному лицензированию, потому сложно что-то сказать о компетентности таких юристов и адвокатов.

Как найти настоящего адвоката

Настоящего адвоката можно распознать по многим признакам.

Наличие диплома государственного образца, свидетельствующего об окончании юридического ВУЗа.

Адвокат зарегистрирован в московской адвокатской палате.

Большой опыт работы.

Направленность именно на уголовные дела.

Свидетельства о повышении квалификации именно в сфере адвокатской деятельности по уголовным делам.

Пообщавшись с таким адвокатом, можно сразу заметить, насколько он компетентен в подобных делах. Уголовный адвокат имеет целый перечень полномочий, которые не доступны обычному юристу. Это позволяет более эффективно решать задачи и достигать успеха в суде. Даже сами судьи больше уважают уголовных адвокатов, чем обычных юристов.

Отсутствие начальства

Один из признаков хорошего адвоката – он должен быть независимым, у него нет начальства. Кроме того, стоит ориентироваться на определенную направленность. Нужно четко формировать свою проблему при поиске адвоката. Некоторые хорошие специалисты, могут взяться даже недорого или бесплатно за резонансное дело ради своей репутации.

Ищем в интернете

Сайт должен быть полноценным, с множеством страниц, информации, без ошибок. Даже по текстам предложения услуг можно понять, насколько серьезно адвокат подходит к делу. Нужно искать узкоспециализированного адвоката, который занимается, например, именно уголовными делами определенной направленности в Москве.

Консультация и договор

Многое скажет об адвокате первая консультация, стоит задать свои интересующие вопросы. Адвокат хорошо должен знать законы, формировать четкие ответы. Он предложит подробный план своей работы и при согласовании с клиентом, заключит официальный договор. В договоре прописываются все пункты – сроки, размер оплаты, условия возврата.

Договор нужно заключать только в том случае, если адвокат не вызывает сомнений. Для этого, после первой консультации желательно несколько дней подумать, а потом подписывать договор.