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Янычары – это кто, и почему они пугали султана

Москва, 10.08.2019
Многие люди о янычарах узнали, посмотрев популярный турецкий сериал «Великолепный век». В фильме показывается, насколько янычары влияли на исход войн и внутреннюю политику Османской империи.
#PressRelease

Что же это была за армия, и почему ее боялся сам султан Сулейман, если янычары считались его рабами?

Фильм основан на реальных событиях, и в нем видно, как султан был недоволен тем, что янычары поддерживали шехзаде. Это было сплоченное войско, которое могло свергнуть власть султана и поддержать шехзаде.

Янычары – это пехота Османской империи, действующая с 1365 года по 1826. Почти 500 лет они были основой войска, а еще выполняли функции полицейских, пожарников, охранников в государстве. В самом начале янычарами становились люди, взятые в плен, а также бедные молодые крестьяне.

Все же лучше воевать, чем быть пленником или пахать в поле. Позже они стали жить все лучше и получали неплохое жалование. До 1546 года янычарам запрещалось заводить детей, хозяйство, жениться.

Раз в 3 или 7 лет в янычары набирали юношей среди христиан, причем, они должны были сначала пройти обучение, принять ислам. Это был, так называемый, «налог кровью», когда в качестве платы брали детей и юношей.

При достижении успехов в боях или другой деятельности, янычары могли переводиться на определенные должности или между корпусами. Благодаря службе янычары могли добиваться высокого положения в обществе.

Янычары в фильме

Янычары занимают весомую часть в фильме, им отдано много времени во второй части сериала. Обеспокоена поддержкой Мустафы янычарами и Хюррем. Янычары не воспринимали ее сыновей Мехмета и Селима.

Вся сила янычар заключалась в их единстве. Они держались вместе и были очень дружны. Кроме того, янычары были вооружены, отличались отличными отменными боевыми качествами и физической формой. Само войско было очень многочисленным, потому не могло не пугать султана. Янычары отличались своим бесстрашием, силой и мужеством. Пойти против них означало подписать себе смертный приговор.

В истории известны факты о том, что янычары свергали действующего султана. Потому Сулейман боялся их не напрасно. Хотя в этом фильме янычары султана Сулеймана не свергали, но несколько раз шли в защиту шехзаде Мустафы.

Потому многие турецкие султаны, принимая свои решения, учитывали при этом мнение янычар. Позже янычары действительно обрели власть и перестали бояться султана. Они оказывали свое влияние на исход войн, политику. В переводе слово «янычары» обозначает «новая армия».

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