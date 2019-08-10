Зеленский такого не ожидал: Меркель и Макрон встали на сторону Путина

Призыв украинского лидера Владимира Зеленского немедленно провести встречу в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военных в Донбассе так и остался без ответа – на предложение президента «самостийной» ни глава РФ Владимир Путин, ни канцлер ФРГ Ангела Меркель, ни лидер Франции Эммануэль Макрон никак не отреагировали.

Как пишут украинские СМИ, лидеры стран, входящих в нормандский формат, преподали Зеленскому очень «жёсткий урок».

Меркель и Макрон, фактически встав на сторону Путина, дали понять новому президенту Украины, что не видят смысла экстренно собираться, если у последнего вообще нет никаких конкретных предложений.

При этом в СМИ отмечается, что главы РФ, ФРГ и Франции дали понять Зеленскому, что его призывы являются обычным популизмом ничего не понимающего в дипломатии политика.