Bloomberg сделал сенсационный прогноз по золотовалютным резервам России

Согласно прогнозу Bloomberg, золотовалютные резервы России впервые за последние восемь лет превысят запасы драгметалла Саудовской Аравии.

Как известно, золотовалютные резервы – это совокупность валюты, монетарного золота и специальных прав заимствования. Эксперты Bloomberg считают, что на фоне снижающихся мировых цен на нефть саудиты используют накопления на социальные расходы. Москва же в это время ужесточает свою бюджетную политику, сохраняя тем самым профицит.

Так, согласно последним данным МВФ, за последние четыре года золотовалютные резервы нашей страны выросли на 45%, достигнув еще в начале июня этого года 518 млрд долл. Показатель Саудовской Аравии пока составляет 527 млрд долл.

Если темпы роста золотовалютных резервов РФ будут продолжаться, то, по мнению Bloomberg, уже в самое ближайшее врем наша страна сместит Саудовскую Аравию с четвёртого места по объемам золотовалютных резервов.

Напомним, в настоящее время лидером по этому показателю является КНР, следом за которым расположились Япония и Швейцария.