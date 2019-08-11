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Как россиянам сэкономить на роуминге за границей

Москва, 11.08.2019
Современные люди не могут обойтись без мобильных телефонов. При поездках за рубеж они всегда берут эти гаджеты с собой. Чтобы избежать огромных расходов на сотовую связь и сохранить при этом возможность общения с оставшимися дома близкими, нужно следовать ряду рекомендаций, приведенных ниже
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Отключение интернета на мобильном телефоне

Среди путешественников весьма распространена достаточно серьезная ошибка, которая заключается в деактивации только 3G/LTE. Однако доступ в интернет обеспечивается и при помощи EDGE и GPRS. Поэтому необходимо произвести полное отключение данной опции на смартфоне.

Отключение автоматического обновления ПО

Данную опцию также необходимо деактивировать как можно быстрее. Все обновления ПО должны производиться исключительно после того, как владелец гаджета вручную подтвердит необходимость данного действия. При этом надо оставаться не в роуминге, а в зоне действия Wi-Fi. Нужно помнить о том, что использование Wi-Fi в публичном доступе таит в себе определенные опасности: хакеры имеются в любом государстве. Поэтому желательно пользоваться только такими точками доступа, которые не дают поводов для опасений. Чтобы подстраховаться, можно предварительно скачать программы, обеспечивающие защиту персональных сведений в ходе доступа к публичным Wi-Fi.

Покупка пакета мобильного интернета у зарубежного оператора

Путешественникам, которые не желают зависеть от наличия или отсутствия безопасного доступа к Wi-Fi в ходе поездки, целесообразно купить пакет дешевого мобильного интернета у зарубежного оператора связи, интернет за границей, подробнее на https://euroroaming.ru/. Важно учитывать, что на территории Европейского союза роуминг во всех государствах отменен, однако имеются определенные тонкости, о которых желательно узнать заранее.

Изучение предлагаемого тарифа в государстве визита

Предлагаемые зарубежными операторами связи тарифы могут быть чрезвычайно выгодными в одном государстве, однако в другом государстве Евросоюза они могут не действовать. К примеру, если тарифный план выгоден во Франции, то следует удостовериться в том, что он будет действовать в Германии или Бельгии, если планируемый маршрут предусматривает перемещения в эти страны. Помимо того, SIM-карта зачастую прекращает действовать, если по истечении трех-четырех месяцев после ее покупки она находится не в той стране, где была приобретена.

Изучение спецпредложений своего оператора

При отсутствии желания искать и подключать местные SIM-карты (например, по причине нехватки времени или вследствие языкового барьера) целесообразно ознакомиться со спецпредложениями домашнего оператора. Существует вероятность того, что он предлагает тариф с вполне приемлемой стоимостью. Подключить этот тариф необходимо еще перед выездом, интернет за рубежом, смотрите на https://orangesim.ru/.

Не следует выходить в глобальную сеть в самолете

В настоящее время возможность использования доступа во всемирную паутину в салоне летящего авиалайнера предоставляется многими авиаперевозчиками совместно с операторами. Стоимость этих услуг нередко является достаточно высокой, поэтому желательно дождаться прибытия в пункт назначения.

Использование мессенджеров для разговоров

Перед отправлением надо установить мессенджеры на смартфоны либо компьютеры родственников и проинструктировать их о порядке использования этих приложений. Совершение голосовых звонков из таких программ при помощи любого имеющегося соединения с глобальной сетью во время путешествия поможет сэкономить немалые деньги.

Использование специальных программ

Чтобы сэкономить трафик на ноутбуке, нужно пользоваться специальным ПО, которое блокирует рекламу и сокращает объем расходуемого трафика. К примеру, такая опция предусмотрена в браузере «Опера-мини».

Загрузка всех требуемых файлов дома

Все текстовые, звуковые и видеофайлы желательно закачать еще дома. В процессе продолжительных поездок или во время ненастья такое предусмотрительное действие может принести пользу.

Использование Wi-Fi в отеле

На вебсайтах большей части отелей указывается информация о наличии или отсутствии возможности для клиентов подключиться в них к Wi-Fi. Зачастую этот сервис для постояльцев оказывается бесплатно или является недорогим. В некоторых случаях предоставляется возможность использования персонального компьютера с доступом в глобальную сеть, к примеру, для работы с электронной почтой. Самое важное – разлогиниваться из всех используемых сервисов после завершения работы.

Посещение интернет-кафе

За рубежом имеется довольно много интернет-кафе, в которых клиенты могут поработать в течение нескольких часов во всемирной паутине на персональных компьютерах или получить доступ к защищенным Wi-Fi со своих устройств. Стоимость такого сервиса в разных государствах различается, однако за него в любом случае придется заплатить меньше, чем за мобильный интернет, в особенности в роуминге.

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