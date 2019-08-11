Как сэкономить на чернилах для принтера и других расходных материалах

Покупка принтера – это всего лишь часть расходов, которые нужны будут для печати. Еще понадобится покупать картриджи, регулярно их заправлять. Экономия важна и в условиях офиса, а для домашней печати она просто необходима. Как же сэкономить на печати принтером в домашних условиях?

История картриджей

Первые картриджи имели самую примитивную конструкцию. Их можно было заправлять сколько угодно раз, вручную, не обращаясь за посторонней помощью. Со временем производители картриджей начали задумываться, как же больше заработать.

Стали выпускаться оригинальные картриджи, которые нельзя заново заправить. Устанавливалось даже дополнительное программное обеспечение, чипы с защитой. Некоторые картриджи оснащались современной функцией, она позволяла делать учет напечатанной продукции, и соответственно, показывала количество чернил, когда их нужно заменить. Нередко в этих картриджах еще оставалось достаточно чернил для нескольких дней работы. Но разработчикам картриджей и чернил нужно было на чем-то зарабатывать, потому печать на принтере вливалась в копеечку.

Со временем «умельцы» начали взламывать защиту на оригинальных картриджах, обнулять их. Появились неоригинальные картриджи, которые можно заправлять сколько угодно раз. Сколько производители не боролись, и не устанавливали дополнительную защиту, побороть перезаправляемые картриджи и неоригинальные модели им не удалось.

Как же экономить?

Неоригинальные картриджи

Неоригинальный картридж зачастую стоит раза в 2–3 дешевле, чем оригинальный аналог. Зачем тогда переплачивать? Могут, конечно, быть недостатки, например, качество цветопередачи оставляет желать лучшего. Еще при использовании неоригинального картриджа может выйти из строя сам принтер, а это затраты на ремонт. При использовании неоригинального картриджа откажут и в гарантийном ремонте принтера.

Перезаправляемый картридж

Еще один вариант экономии – картридж, который можно заправлять заново, сколько угодно раз. Чернила обычно заливаются внутрь шприцом через специальные отверстия. Из-за того, что корпус перезаправляемых картриджей создается из пластика, пользователь сможет следить за остатком и наличием чернил. Важно помнить о том, что печать без чернил – это 100% вероятность поломки печатной головки. Еще один недостаток – использование менее качественных чернил. Пример хороших чернил – MaxPro. Как вариант, можно самостоятельно настроить передачу цветов, или обратиться для этого в специализированную фирму.

Еще один существенный минус перезаправляемых картриджей в том, что их конструкция очень упрощена. Это приводит к поломке печатной головки, а также снижается срок службы принтера. Расход чернил может существенно увеличиться.

Важнейший недостаток – при больших объемах печати придется часто перезаправлять картридж. Приятного в этом мало, а еще можно испачкать все то, что находится в ближайшем окружении. Нужно использовать перчатки, а перезаправку производить в предварительно подготовленном для этого месте. Именно из-за этого недостатка изобрели систему непрерывной подачи чернил – СНПЧ. Эту систему использовать не только удобно, но и выгодно, особенно при больших объемах печати.

СНПЧ – особенности системы

Благодаря СНПЧ заправка производится гораздо реже, ведь чернила поступают непрерывно из другой, большей емкостиб, подробнее на https://www.inksystem.com.by/. СНПЧ – это сложная система, и ее нужно заправлять согласно инструкции. Появляется риск того, что чернила разольются, в месте расположения принтера должно быть все неподвижно. Возможны и другие проблемы – некачественная цветопередача, риск испортить головку. Потому нужно использовать только проверенные и качественные чернила. СНПЧ подразделяют на два вида – капсульная и картриджная.

Достоинств значительно больше:

реже заправка;

не нужно вынимать картриджи;

проще и меньше времени;

капсульные системы НПЧ стабильно работают и не вредят головке.

Обычный картридж приходится пополнять раз в неделю, а СНПЧ будет работать до полугода. СНПЧ – это экономия и скорость печати, удобство.

Подведем итоги

Каждый пользователь должен сам для себя выбрать вариант, как лучше экономить. В каждом методе есть свои достоинства и недостатки. Принтер, который можно перезаправлять – это уже экономия, но придется это делать часто. Особенно остро эта проблема стоит у фотостудий и других фирм, где идет большой объем печати. Нужно постоянно контролировать наличие чернил и их качество, чтобы не испортить головку и добиться хорошей цветопередачи.

СНПЧ – хороший вариант, чтобы сэкономить, к тому же сократится время на перезаправку. Все проходит легко и просто, наличие чернил обнуляется. СНПЧ рекомендуется использовать только для «домашних» принтеров, но не для профессиональной техники.