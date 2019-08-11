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Монтаж видео: какому редактору доверить

Москва, 11.08.2019
Без монтажа и обработки любая видеозапись, будь то свадьба или хроника путешествия, выглядит чрезмерно затянутой и обрывочной. Кроме того, местами кадры могут быть испорчены, не говоря уже о том, что любой видеоролик нуждается в добавлении обязательных элементов, к примеру, титров. Таким образом, без использования специального программного обеспечения для редактирования видеофайлов обойтись нельзя
#PressRelease

Количество хороших редакторов для монтажа и обработки видео в настоящее время весьма велико, вдобавок они непрерывно совершенствуются. Поэтому выбрать среди них наиболее подходящую для достижения тех или иных целей программу нелегко. Особенно это касается новичков, которые не имеют опыта работы с видеоредакторами.

Основные правила выбора видеоредакторов

Первым делом надо определить, подходит ли программа для монтажа видео по системным требованиям к тому компьютеру, на котором она будет устанавливаться. В основном это касается мощности центрального процессора и объема оперативной памяти. Без выполнения данного требования видеоредактор будет сильно тормозить или совсем не запустится. Большинство профессиональных программ рассчитано на установку на мощные дорогостоящие персональные компьютеры, а ноутбуки для монтажа видео подходят плохо.

Существуют видеоредакторы, к примеру, Bolide Movie Creator, которые рассчитаны на новичков. Они имеют немного функций и при этом вполне подходят для редактирования домашнего видео. Кроме того, такие программы нетребовательны к «железу».

Для профессионалов подойдут видеоредакторы с богатым функционалом, например, Adobe After Effect. Такие приложения позволяют создавать видеоэффекты на уровне Голливуда, производящие на зрителей достаточно сильное впечатление. Однако надо учитывать, что для успешного использования такого программного обеспечения требуются обширные познания. Получить их можно путем прочтения специальной литературы или посредством просмотра обучающих видеороликов соответствующего содержания на YouTube. Чем больше возможностей предоставляет видеоредактор, тем выше его стоимость. Бесплатные приложения зачастую обладают неполным функционалом, а работа с ними сопровождается постоянной демонстрацией рекламных сообщений, которые содержат призывы купить лицензию.

Из вышесказанного следуют такие выводы:

• Новичкам лучше воспользоваться простыми программами для редактирования видеофайлов с минимальным числом функций.

• Для качественного видеомонтажа требуется мощное компьютерное оборудование.

• Пользователям, ориентирующимся на работу с лицензионными программами, необходимо обратить внимание на их стоимость.

Выбор между бесплатными и платными редакторами видео

При решении вопроса о выборе между платным профессиональным и бесплатным программным обеспечением для монтажа видео необходимо учитывать следующие особенности, присущие бесплатным редакторам:

• Освоить бесплатные приложения гораздо легче, чем профессиональное ПО, однако эта легкость обусловлена их примитивностью, так что особых поводов для радости здесь нет.

• Бесплатные программы нетребовательны к «железу», но данное свойство также объясняется их примитивностью.

• Хотя бесплатные программы позволяют редактировать видео, но их возможности ограничены, и у новичков в скором времени возникает ощущение, что они играют в песочнице.

Таким образом, возможности, предоставляемые профессиональными видеоредакторами, значительно превосходят те возможности, которые есть у бесплатных программ. Что же касается выбора конкретного профессионального видеоредактора, то стоит заметить, что в этом вопросе, как и в любом другом, есть множество мнений. Разные эксперты отдают предпочтение разным приложениями для монтажа и обработки видео, приводя убедительные аргументы в пользу своего мнения. С одной стороны, это обусловлено тем, что каждый человек имеет собственные предпочтения во всем, включая компьютерные программы. С другой стороны, разным пользователям приходится решать разные задачи, и каждый видеоредактор позволяет решать некоторые из этих задач более эффективно, чем аналоги, однако уступает им в решении иных задач.

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