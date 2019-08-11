Названа основная причина развития рака груди и кишечника, а также ишемической болезни

Олег Салагай – заместитель главы Минздрава РФ – назвал основную причину возникновения ишемической болезни сердца. По его мнению, это очень низкий уровень физической активности населения. Как рассказал чиновник, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый третий случай ишемической болезни сердца связан именно с пассивным образом жизни, передаёт РИА Новости.

Кроме того, низкая физическая активность приводит к таким серьёзным заболеваниям, как рак груди и кишечника (25%) и сахарного диабета (27%). Всего же малоподвижный образ жизни является причиной примерно 6% смертей на планете.

При этом замминистра подчеркнул, что физическая активность – необходимая часть жизни каждого человека.

«Но надо понимать, что нагрузка должна быть рациональной и ни в коем случае не травматичной. В этом случае занятия физкультурой будут способствовать сокращению риска возникновения гипертонической болезни, недугов, связанных с сердечно-сосудистой системой, депрессии, а также некоторых онкологических заболеваний», – резюмировал Салагай.