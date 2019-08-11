Прогноз погоды: Гидрометцентр предупреждает о сильных ливнях и шторме

По прогнозу Гидрометцентра, вечером 11 августа на западные и центральные районы Приморья обрушатся сильные ливни, в связи с чем в регионе объявлено штормовое предупреждение. При этом, как объясняют метеорологи, сильные дожди ожидаются из-за смещения активного атмосферного фронта и косвенным влиянием тайфуна «Лекима». Согласно прогнозу синоптиков, начиная с вечера воскресенья за 12 часов в этих района выпадет более 50 мм осадков.

На остальной территории края, а также во Владивостоке также прогнозируются дожди, но предположительно, они будут умеренными. Однако местами возможны и сильные ливни, а также шквалистый ветер до 18 метров в секунду. Кроме того, в бассейне озера Ханка, а также в бассейне реки Уссури возможны подъёмы воды на уровень до 1,4 метра.

В свою очередь в региональном Управлении МЧС РФ предупреждают, что на отдельных участках рек ожидается выход воды из низких берегов. Всё это может привести к подтоплению пониженных мест, сельскохозяйственных угодий и отдельных участков дорог местного значения. В частности, прогнозируется подтопление в районах Анучинский, Пограничный, Ханкайский, Яковлевский, Спасский, Чугуевский, Кировский, Тернейский, Лесозаводский, Красноармейский, Пожарский и Дальнереченский.

Гисметео. Прогноз погоды в Москве

Между тем, по прогнозу Гисметео, в Москве до конца дня сохранится сухая солнечная погода. Ожидается переменная облачность без осадков. Средняя дневная температура 20 градусов выше нуля, что является нормой для второй декады августа. При этом относительная влажность воздуха составит в воскресенье не выше 66 %, атмосферные давление – 748 мм ртутного столба, магнитное поле спокойное, что сделает погоду ещё более комфортной.

Ранее сообщалось, что ближе к середине августа, по прогнозу Гисметео, в российской столице потеплеет. Этому будет способствовать южный антициклон. Однако он принесёт с собой не только тёплые воздушные массы, но и осадки, которые не позволят воздуху прогреться выше плюс 22-24. При этом на показателях плюс 24 температура продержится всего один день – в воскресенье, 18 августа.

Начиная с понедельника, 19 августа с каждым днём температурный фон будет примерно на 0,5 градусов понижаться и к концу месяца составит плюс 14-15 днём. Таким образом, календарное лето-2019 закончится осенними показателями погоды.