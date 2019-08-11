Роскомнадзор призвал Google прекратить рекламу незаконных акций на YouTube

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила в адрес компании Google письмо, котором потребовала прекратить рекламировать несанкционированные акции на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Как говорится в послании ведомства, целый ряд структур, который имеет YouTube-каналы, приобретают у них рекламные инструменты, в том числе push-уведомления, посредством которых распространяют информации о несогласованных массовых акциях.

Отмечается, что такие push-уведомления получают даже те пользователи, которые не подписаны на YouTube-каналы этих структур.

В связи с этим Роскомнадзор предупреждает, что если Google не станет принять соответствующие меры, то ведомство расценит это как прямое вмешательство во внутренние дела России, а также как враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в нашей стране.

«Ведомство оставляет за собой право на адекватную реакцию», – резюмировали в письме Роскомнадзора, направленном компании Google.