Выбор сервисного центра для ремонта ноутбуков

Основные способы решения проблемы

Если ноутбук был куплен недавно и срок гарантии на него не истек, то можно обратиться в официальный сервисный центр или в тот магазин, где он был приобретен. Там это устройство бесплатно отремонтируют или выдадут вместо него новый ноутбук той же модели.

Кроме того, можно обратиться в одну из множества специализированных мастерских для устранения возникшей проблемы в функционировании переносного компьютера. Однако это следует делать только в случае истечения гарантийного срока. Иначе право на бесплатный ремонт устройства будет утрачено, и при обращении за помощью в официальный СЦ он потребует плату за свои услуги.

Правила выбора сервисного центра

В случае истечения гарантийного срока за ремонт ноутбука придется заплатить. При этом необходимо выбрать наиболее подходящий сервисный центр. Количество мастерских, оказывающих такие услуги, достаточно велико, но не каждая из них заслуживает доверия. Перед тем как обращаться в одну из них, надо выполнить следующие действия:

• Удостовериться в существовании фирмы, набрав ее адрес в поисковой системе.

• Получить сведения о мастерской из нескольких достоверных источников.

• Ознакомиться с отзывами о работе мастерской. Если сервисный центр работает много лет, то можно найти отзывы за все время его существования. Если все без исключения отзывы о работе мастерской являются положительными, то это должно вызывать подозрения. Наличие отрицательных отзывов о работе любого сервисного центра неизбежно, нужно обратить внимание на их число.

• Диагностика ноутбука должна выполняться специалистами мастерской бесплатно.

Необходимо обращаться за помощью исключительно в специализированные мастерские. Хотя стоимость их услуг достаточно высока, зато и качество ремонта является высоким. Обычно такие СЦ выполняют ремонт техники одного или нескольких ведущих брендов.

Что следует знать при обращении в мастерскую

Максимальный срок исправления неполадок в функционировании гарантийного ноутбука при использовании услуг официального сервисного центра составляет сорок пять дней с даты обращения. В случае истечения гарантийного срока будут оказаны платные услуги. Прежде чем передавать ноутбук сотруднику мастерской, надо тщательно изучить все выдаваемые им документы.

Выдаваемая заказчику квитанция выполняет роль Договора о предоставлении ремонтных услуг. В ней должны быть указаны исчерпывающие сведения о составе и стоимости работ с соблюдением правил оформления таких документов. При подписании квитанции владелец ноутбука выражает свое согласие со всем, что в ней указано. По этой причине необходимо проявлять крайнюю внимательность при чтении договора.

При появлении неясностей обращаться за пояснениями следует перед подписанием документа. Это позволит избежать обмана или просто разочарований.

При сдаче сломанного ноутбука в сервисный центр необходимо зафиксировать в письменной форме его внешний вид и комплектацию, потребовав от сотрудников центра точно обозначить в договоре состояние данной техники. Выполнение этих условий требуется для возврата ноутбука в той же комплектации, без дополнительных дефектов, которые могут возникнуть при несоблюдении правил хранения. Если в ремонт сдается подержанный ноутбук, то в договоре должны быть указаны все имеющиеся на этом устройстве дефекты, в том числе и механического происхождения.

Помимо этого, в квитанции, выполняющей роль Договора об оказании услуг, должны содержаться следующие сведения:

• реквизиты мастерской;

• фактический адрес сервисного центра;

• контактная информация;

• сроки выполнения ремонтных работ;

• стоимость оказываемых услуг.

Отдавать устройство в ремонт можно лишь при соблюдении всех вышеперечисленных требований. Кроме того, в ряде случае целесообразно извлечь из переносного компьютера жесткий диск, прежде чем отдавать его незнакомым людям для выполнения ремонтных работ.