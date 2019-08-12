Эксперты выяснили, куда россияне чаще всего летают этим летом

Эксперты единого сервиса путешествий «Туту.ру» установили, куда летом 2019 года чаще всего летают наши соотечественники. Проанализировав все купленные авиабилеты в период с 1 июня до 1 сентября 2019 года, они выяснили, что самыми популярными внутренними направлениями у граждан РФ стали Симферополь, Сочи и Анапа. Среди зарубежных направлений уверенно лидирует Ереван. Доля тех, кто отдохнул или только собирается летом-2019 отправиться в столицу Армении выросла с 4,7% до 5,9%.

А вот число тех россиян, кто выбрал летний отдых в Грузии, сократилось почти в 2 раза. Между тем, остаются популярными у россиян такие зарубежные направления, как Кишинёв, Тиват, Ташкент, Баку, Минск, Тбилиси, Бургас, Бишкек и Алма-Ата. При этом отмечается, что все эти вылеты из аэропортом Москвы, передаёт РИА Новости.

Любопытно, что по сравнению с прошлым годом из ТОП-10 выбыл рейс Санкт-Петербург - Сочи. Почти на 20% уменьшилась доля пассажиров из Москвы, которые проведут лето в городе-курорте Сочи.