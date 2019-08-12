Где провести экспертизу подписи на документе

Подпись, поставленная под документом, при необходимости становится причиной исследования. Экспертные мероприятия проводят почерковеды-криминалисты.

На странице https://ekspertiza.ru/ekspertiza-podpisi.html можно узнать, как провести экспертизу подписи на документе. Экспертная деятельность этой компании характеризуется предоставлением объективных результатов при исследовании подписи на подлинность или ее фальсификацию. При проведении экспертизы даже опытные специалисты могут столкнуться со сложными проблемами, связанными с материалами, используемыми в исследовании.

Трудности возникают при:

неодинаковой транскрипции сравнительного образца и исследуемой подписи;

необходимости выполнения анализа по ксерокопиям, а не по оригиналам документов;

предоставлении документа на деформированном носителе.

Во многих случаях экспертиза инициируется судебными органами. При этом назначается криминалист. Если появляются сомнения в его независимости или квалификации, то возможно заявить отвод.

Эксперт должен быть компетентным почерковедом и не являться:

ответчиком, истцом, свидетелем, пострадавшим по рассматриваемому делу;

участником судебного процесса. Например, адвокатом, следователем, переводчиком, судьей и т. д.;

родственником участников процесса.

Почерковедческую экспертизу подписи проводят при проведении судебных и досудебных исследований.

Необходимость в дополнительных доказательствах при судебном производстве становится основанием для инициации проведения экспертизы, которая подтвердит факт подделки или подлинности документа. Полученное заключение от эксперта-криминалиста может стать доказательством правоты истца или ответчика и повлиять на вердикт суда.

Исследование подписи в процессуальном порядке проводится после того, как вынесено соответствующее решение

При этом составляется обращение, в котором указываются обстоятельства, подтверждающие, что экспертиза необходима, и формулируются четкие вопросы к эксперту. Почерковед, которому поручено данное исследование, ответственен перед законом за ложные результаты. При необходимости он может быть вызван на допрос.

Выводы эксперта оформляются в специальном документе-заключении. В суде предоставленная информация анализируется, дается оценка научной обоснованности, полноты ответов. В результате выносится решение о принятии во внимание экспертного заключения или его отводе.

Подлинность подписи

При исследовании подписи необходимо эксперту предоставить образцы почерка предполагаемого исполнителя. Подлинность устанавливается после проведения тщательной сверки отдельных элементов на образцах и исследуемом документе. Получить доказательство, что автограф не подделан может каждый желающий не только в судебном, но и в досудебном порядке. Однако, если затевается судебный процесс, то обычно приходится делать повторное исследование, чтобы убедиться в подлинности документа с подписью.

Подделка автографа

Компетентный почерковед способен выявить подделку подписи. При проведении экспертизы применяются необходимые методики, которые состоят из перечня определенных действий. Каждый этап в последовательности шагов имеет свою смысловую нагрузку. В ходе работы выполняется анализ всех элементов автографа и сравнение их с предоставленными образцами.

При этом выявляются важные признаки росписи, такие как:

Транскрипция. Темп, нажим. Связанность элементов. Координация. Степень выработанности.

Также важными критериями являются: вид соединений, количество движений, протяженность букв.

При исследовании автографа от специалиста требуется большая концентрация внимания. Если имеются на образцах подобные детали росписи, поставленной на документе, то эксперт, используя правила сопоставимости, выдает свое профессиональное мнение о подделке или подлинности автографа. Но иногда на образце нет подобного элемента, тогда требуются дополнительные материалы, чтобы не допустить ошибки из-за неточности некоторых составляющих.

Надежной защитой от возможной подделки другим лицом служит сложная структура росписи. Воспроизвести сложный автограф бывает очень непросто. При подделке подписи фальсификаторы обычно усваивают и стараются передать броские признаки. Однако мелкие остаются за пределами их компетенции. Поэтому профессиональный почерковед сумеет определить подделанную подпись. Максимально сложный и хорошо выработанный автограф подделать практически невозможно.