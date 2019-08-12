Гисметео, прогноз погоды на 7 дней: синоптики рассказали о новых аномалиях

Холодный атмосферный фронт с Западной Европы, который формировал погоду в большинстве регионов страны, отступает под натиском тёплых, влажных воздушных масс, сформировавшихся на Балканах. Благодаря ему, жители Европейской России уже почувствовали изменение климатической обстановки, хотя на предстоящей недели без очередных погодных аномалий всё-таки не обойдётся.

Прогноз погоды на 7 дней на северо-западе России

По прогнозу Гисметео, почти весь северо-запад России в период с 12 по 18 августа попадёт под влияние антициклонического фронта, который принесёт относительно теплую, но дождливую погоду. Например, в Вологде, где сегодня ещё плюс 16 и солнечно, начиная со вторника, 13 августа столбики термометров поднимутся до плюс 19-20. Ожидается небольшой дождь и переменная облачность. Такая погода сохранится до выходных. Так, в субботу, 17 августа будет плюс 20, в воскресенье, 18 августа – плюс 21, кратковременные осадки.

В Пскове и Новгороде, которые находятся в тыловой части антициклона, сегодня плюс 23-24, что выше климатической нормы для последнего летнего месяца. 13 августа здесь немного похолодает, особенно чувствительно в ночные часы, когда воздух остынет до 11-13 градусов. В четверг, 14 августа умеренный юго-западный ветер пригонит тёплый воздух, а термометры покажут плюс 20-21. С 15 по 18 августа – температурный фон стабилизируется на отметках плюс 18-20 днём и плюс 12-14 ночью. Осадки ожидаются, но малой интенсивности.

Погодные аномалии прогнозируются в Архангельске и Петрозаводске. При вполне комфортной дневной температуре, которая 12-18 августа составит 16-19 градусов выше нуля, ночью здесь, по прогнозу Гисметео, возможны заморозки до минус 1-3.

Погода на 7 дней в Крыму и курортах Краснодарского края Прогноз Гисметео

Тепло, но не очень жарко на предстоящей неделе будет в Крыму. В частности, в Ялте 12-14 августа – плюс 25-27, солнечно, безветренно, осадков не ожидается. В период с 15 по 18 августа возможны осадки и волнение на море. При этом воздух сильнее плюс 26 днём не прогреется.

Аналогичная погода в Гурзуфе и Форосе. Здесь также первая половина предстоящей недели будет более комфортной – ожидается плюс 27-28, ясно и солнечно. С четверга до воскресенья – средняя дневная температура составит плюс 26, пройдут небольшие дожди. А вот в Алуште и Алупке, по прогнозу Гисметео, на этой неделе осадков не ожидается, столбики термометров покажут плюс 27-29. Вполне комфортно будет и на курортах, расположенных в Крыму на побережье Азовского моря. Так, в Керчи в ближайшие 7 дней – плюс 26-29, температура воды – плюс 24-27. К выходным прогнозируются осадки.

На популярных черноморских курортах России, где самый пик туристического сезона, прогноз на первые 5 дней этой недели также вполне благоприятный: в Сочи, Анапе, Геленджике и Адлере плюс 28-30, солнечно, без осадков. Но к выходным отдыхающих ожидает неприятный сюрприз – неожиданно похолодает до плюс 25, пойдёт дождь, ожидаются грозы, на море – шторм.

Гисметео. Прогноз погоды в Москве на 7 дней

Несмотря на многочисленные атаки циклонов, которые с середины июля регулярно атакуют российскую столицу, вторая декада августа порадует жителей Москвы и Подмосковья возвращением летней погоды. Жары, кончено, уже не будет, но и осенняя прохлада пока всё-таки отступит. По прогнозу Гисметео, в период с 12 по 18 августа ожидается плюс 20-25 в светлое время суток и плюс 13-17 – ночью. Самым холодным днём на предстоящей недели станет пятница, 16 августа (20 градусов выше нуля), самым тёплым – воскресенье, 18 августа (плюс 25). Наибольшее количество осадков выпадет во вторник, 23 августа. Атмосферное давление всю неделю останется нестабильным – от 744 до 750 мм ртутного столба. Геомагнитное поле будет спокойным.