Кашмирцы вышли на улицы

Сегодня исполняется ровно неделя со дня объявления главой МВД Индии Амитом Шахом отмены автономии штата Джамму и Кашмир и преобразования его в две союзные территории: Кашмир и Ладакх. Так называется труднодоступная высокогорная местность в Кашмире, преобладающим населением которой являются буддисты.

Отмена особого статуса Кашмира значительно расширяет властные полномочия Дели: в Кашмире сохраняется местный парламент, но его права сильно урезаны; а в Ладакхе и вовсе введено прямое управление центрального правительства. С учетом же того, что еще в прошлом году кашмирский парламент был распущен, прямое правление Дели сейчас действует и в новом территориальном образовании.

Власти основательно подготовились к отмене автономии. В Кашмир не только перебросили десятки тысяч дополнительных силовиков, вывели на улицы бесчисленное количество патрулей и перегородили их баррикадами с колючей проволокой и блок-постами, но и отключили связь и задержали более пятисот политиков и лидеров сепаратистского движения.

Всю прошлую неделю жители Кашмира жили в условиях полной информационной блокады. В прошлый понедельник, 5 августа, в штате были отключены интернет и мобильная связь. Не работали даже обычные проводные телефоны. При этом местным жителям настоятельно не советовали выходить на улицы, занятые десятками тысяч индийских солдат и полицейских.

Кашмирцы могли общаться только с соседями, да и то с приходом сумерек. Однако, как и прогнозировали большинство политологов, несмотря на угрозы долго усидеть дома они не смогли. После пятидневного «домашнего ареста» жители Кашмира вышли на улицы несмотря на запрет собираться группами более четырех человек.

К концу недели власти в связи с приближающимся мусульманским праздником Курбан-Байрам несколько ослабили условия комендантского часа и разрешили жителям посещать мечети. Первая крупная манифестация, в которой приняли участие примерно десять тысяч человек, состоялась еще в пятницу, после дневной молитвы. Кашмирцы шли с плакатами, критикующими новый закон, и выкрикивали антиправительственные лозунги. Как и прогнозировали многие политологи, произошли столкновения с полицией. Естественно, стражи порядка с демонстрантами, протестовавшими против лишения их автономии, по привычке не церемонились: дубинки, резиновые пули и слезоточивый газ.

В субботу и воскресенье в Сринагаре тоже проходили акции протеста. И тоже не обошлось без столкновений с силами правопорядка. Полицейский, имя которого агентство Reuters по понятным причинам не сообщает, рассказал корреспонденту, что за выходные в больницы доставлены по меньшей мере три десятка человек.

Сегодня в Кашмире и его главном городе Сринагаре, население которого так же, как и население всего горного региона, в подавляющем большинстве мусульмане, отмечают Курбан-Байрам. В городе значительно прибавилось работающих магазинов, но весь Кашмир по-прежнему остается в информационной изоляции. Власти, правда, обещают установить три сотни телефонных будок, но эта связь будет работать только в пределах Кашмира.

О том, в каких условиях в информационной сфере сейчас вынуждены жить сринагарцы (и остальные кашмирцы, естественно), красноречиво говорит история с одной из популярных воскресных газет. Газета, обычно выходящая на 16 полосах, в минувшее воскресенье вышла в сокращенном вчетверо формате. Причем, одна из четырех полос была заполнена объявлениями об отмене более тридцати свадеб, назначенных на прошедшие выходные (август в Кашмире по давней традиции – месяц свадеб).

Официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар считает, что протесты только в Сринагаре, что они не очень массовые и сильные и продлятся недолго, пока «кашмирцы не поймут, какие плюсы несут им перемены». В Дели утверждают, что с отменой автономии и запрета на продажу земли приезжим из других штатов, в Кашмире начнется экономическое процветание.

«За пределами Сринагара жизнь уже вернулась в нормальное русло»,- заявил Кумар.

Однако верится в это с трудом. Весьма вероятен сценарий дальнейшего нарастания напряженности. Как только появятся первые жертвы среди манифестантов, наверняка резко активизируются боевики, борющиеся за независимость Кашмира. Они будут, как обычно, после нападений на полицейские участки и индийские блок-посты, уходить обратно на пакистанскую территорию. Если же в Дели по примеру февральских событий, когда сепаратисты совершили крупный теракт против индийских полицейских, вновь решат нанести воздушные удары по лагерям боевиков на территории Пакистана, то вполне возможна очередная «кашмирская» (третья по счету) война между двумя ядерными державами: Индией и Пакистаном.