Китай может использовать иранскую нефть как оружие в торговой войне против США

Интернет-блог Zero Hedge обратил внимание на прошлой неделе на две новости, которые могут оказать очень большое влияние на цены на нефть. Речь идет, конечно, об Иране и иранской нефти.

Reuters сообщает, что КНР продолжала в июле покупать нефть у Тегерана. Импорт иранской нефти продолжился, хотя и в значительно меньших объемах, чем, скажем, год назад. Напомним, в начале мая США отменили разрешения на покупку у Ирана нефти всем восьми странам, включая, конечно, и Китай.

Сейчас вся информация, касающаяся нефти из Ирана, засекречена. Поэтому данные о китайском нефтяном импорте сильно отличаются. По данным компаний, отслеживающих передвижения танкеров, Пекин купил у Ирана в июле от 4 до 11 млн баррелей сырой нефти или 142-360 тыс. баррелей в сутки. Если взять верхний предел, то получится, что закупки иранской нефти Пекином сократились почти вдвое по сравнению с июлем 2018 года.

Вторая новость, на которую обратил внимание Zero Hedge, сообщение CNBC о том, что если Китай продолжит покупать у Тегерана нефть и нарастит объемы закупок, то это обрушит цены на нефть марок Brent и WTI. Например, аналитики Bank of America предупреждают, что, нарастив импорт иранской нефти, Китай потенциально может обвалить цены на черное золото до 30 дол./бар.

О серьезном снижении цен на нефть в случае продолжения закупок Пекином нефти у Тегерана предупреждает и Bank of America Merrill Lynch. Это значит, что Пекин может существенно ослабить действие американских санкций на Иран.

Сейчас в Вашингтоне считают, что от 50 до 70% иранского нефтяного экспорта идет в КНР, а оставшиеся 30 – в Сирию. В начале июля британские морские пехотинцы задержали в Гибралтаре иранский танкер, который вез нефть в Сирию. С учетом того, что с каждым днем благодаря усилиям американских и британских военных доставлять иранскую нефть Дамаску все труднее, напрашивается вывод, что экономическое выживание ИРИ сейчас почти на 100% зависит от Китая и от того, будет ли он продолжать покупать у Тегерана нефть несмотря на большую опасность вызвать гнев Вашингтона и стать жертвой вторичных санкций и если будет, то каковы будут объемы импорта.

В начале августа вице-президент ИРИ Эсхак Джахангири во время посещения Ирана дипломатической делегацией из КНР обратился к Пекину и другим «дружественным» странам с просьбой увеличить импорт иранской нефти

«Мы, конечно, понимаем, что дружественным странам типа Китая угрожает опасность столкнуться с некоторыми ограничениями, но мы все же надеемся, что они увеличат закупки иранской нефти»,- заявил высокопоставленный иранский чиновник.

Импорт Китаем сырой нефти у Ирана этим летом резко пошел на убыль. К примеру, в июне он упал на 60% по сравнению с июнем 2018 года. Но Пекин может сделать нефтяные рынки значительно более волатильными, если решит не снижать закупки иранской нефти и дальше, а увеличит их, чтобы навредить США.