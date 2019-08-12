Курс доллара: рубль дождался хороших новостей

Несмотря на то, что всю прошедшую неделю нацвалюта находилась в нисходящем тренде по отношению к доллару и евро, завершила она её хоть и в небольшом минусе по сравнению с пятницей, 2 августа, но с потенциальным разворотом вверх, который ожидается уже сегодня. Ключевым для позиции рубля на ближайшее время станет решение, которое вечером 9 августа приняло международное рейтингового агентства Fitch Ratings, повысившее долгосрочные рейтинги России с уровня «BBB-» до «BBB».

Напомним, в последним рабочий день прошедшей недели на закрытии основной торговой сессии Московской биржи курс доллара вырос на 45 коп. к предыдущему закрытию и составил 65,5 руб. Валюта ЕС торговалась по 73,48 руб., подорожав за сутки 75 коп. Сразу после появления новостей о решении Fitch рубль пошёл на разворот в обеих валютных парах. К закрытию биржи курс доллара составил 65,28 руб., курс евро – 73,10 руб.

Ранее аналитики Сбербанка советовали россиянам срочно продавать доллары, так как, после прогнозируемого ими решения Fitch о повышении рейтинга РФ уже с понедельника рубль отравит его ниже психологической отметки 65 руб.

Напомним, согласно пресс-релизу агентства Fitch Ratings, прогноз рейтинга России – стабильный, а само повышение РДЭ отражает следующие ключевые стимулы и их относительный вес. При этом отмечается, что РФ укрепила заслуживающую доверия устойчивую политическую базу, которая обеспечивает улучшенную макроэкономическую стабильность, а также снижает влияние зависимости от моровых цент на «чёрное золото» в экономике и поддерживает повысившуюся стойкость к внешним потрясениям.

По мнению большинства аналитиков, решение Fitch должно подтолкнуть два других агентства «большой тройки» – Standard & Poor's и Moody's – к повышению суверенного кредитного рейтинга нашей старн. Что, безусловно, сделает нацвалюту фаворитам в основных валютных парах.

Такого же мнения придерживается и глава Минфина, вице-премьер Антон Силуанов, который подчеркнул, что сейчас Fitch вернуло рейтинг России фактически к своей же оценке уровня кредитного риска РФ 2014 года, то есть до понижения рейтинга на фоне антироссийских санкций.