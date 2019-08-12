Опубликован рейтинг самых популярных в России автомобилей с пробегом

Согласно данным экспертов аналитического агентства «Автостат», объём рынка подержанных легковушек в РФ в июле 2019 года составил 492,4 тыс. единиц. Как отмечается на сайте агентства, это на 5,4% больше чем в прошлом году.

При этом почти 25 % всего российского рынка машин с пробегом приходится марку автомобиля Lada, объём перепродаж которых составил 122,4 тыс. штук, что на 3,2% больше, чем в июле 2018 года. На втором месте рейтинга Toyota (54,7 тыс. штук). Замыкает тройку лидеров Nissan (27,6 тыс.). В ТОП-5 подержанных автомобилей также попали Hyundai (26 тыс.) и Kia (24,5 тыс.).

При этом эксперты «Автостата» подчёркивают, что первого полугодия рынок легковушек с пробегом продолжает находиться в минусе (-0,4%).