ЕС не признает российское гражданство жителей Донбасса

Брюссель крайне обеспокоен решением Москвы начать упрощенную выдачу российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей и готов принять меры — вплоть до непризнания соответствующих документов.

Подразделения Еврокомиссии (ЕК) совместно с Европейской службой внешних связей и при тесной координации с представительствами ЕС в Москве и Киеве работают над общими рекомендациями для стран-членов и их консульств по идентификации и возможному непризнанию этих паспортов. Итоговое решение будет оставаться за странами — членами Евросоюза, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЕК.

Однако Латвия и Литва уже заявили, что намерены отказывать владельцам российских паспортов в шенгенских визах.

В свою очередь в Москве отреагировали на подобные действия и назвали такую позицию лицемерной, за которой стоят геополитические интересы.