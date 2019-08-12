Порошенко прибыл на очередной допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко пришел по повестке в Государственное бюро расследований (ГБР). Порошенко был вызван в ГБР по делу об уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой». Формально телеканал принадлежит кипрской компании «Парлимо Трейдинг Лимитед», а в собственниках значится Владимир Макеенко. Следствие предполагает, что Макеенко, это подставное лицо, а реальным собственником «Прямого» является Петр Порошенко, купивший телеканал с нарушением украинского законодательства.

26 июля этого года Порошенко уже побывал на допросе в ГБР по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода «Кузница на Рыбальском». По заявлению директора ГБР Романа Трубы, его ведомство расследует 12 уголовных дел в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко.