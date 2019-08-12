Порошенко проверят на детекторе лжи

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба после проведения допроса экс-президента Украины Петра Порошенко заявил: «Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа».

Сегодня утром Порошенко явился на допрос по повестке в ГБР по делу об уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой». А 26 июля этого года Порошенко побывал на допросе в ГБР по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода «Кузница на Рыбальском». По заявлению директора ГБР Романа Трубы, его ведомство расследует 12 уголовных дел в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко.