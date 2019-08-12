Прогноз погоды: адская жара возвращается

Из-за аномальной жары, которая накрыла Апеннинский полуостров, Минздрав Италии ввёл сразу в 11 крупнейших городах страны «красный» (наивысший) уровень погодной угрозы. Согласно сообщению ведомства, речь идёт о Перуджа, Флоренции, Риме Болоньи, где столбики термометров ещё накануне приблизились к плюс 40.

При этом по информации местных синоптиков, рекордно высокие температуры воздуха уже зафиксированы на севере и в центральных регионах Италии. Начиная со вторника, аномальный зной накроет юг страны, в частности, в Палермо метеорологи прогнозируют выше плюс 41.

Итальянские медики уже выпустили экстренное предупреждение, в котором местным жителям и многочисленным туристам настоятельно рекомендуется не выходить на улицу в полдень, когда наблюдается самый пик жары. Кроме того, в сильную жару надо пить как можно больше воды.

Также врачи призывают проявлять особую осторожность людям пожилого возраста, также тем, кто страдает хроническим заболеваниями, прежде всего сердца и лёгких.

Из-за сильнейшей жары, прогрелся не только воздух – словно раскалённая сковородка сейчас земля. По данным изображения Италии, которое было получено со спутников температура почвы во многих районах страны достигает выше плюс 50. Например, такая температура земли зафиксирована в Лацио, Сардинии, Сицилии, Тоскане и других регионах страны.

Ранее сообщалось, что аномальная жара возвращается в Европу. В частности, французские синоптики выпустили экстренное предупреждение о начале новый волны зноя, которая накроет почти все страны Западной Европы.

В конце июля адская жара накрыла США. Небывалый летний зной стал причиной шести смертельных исходов: четыре человека погибли в Мэриленде и по одному в Аризоне и Арканзасе.

Между тем, по прогнозу Гисметео, в период с 12 по 18 августа в Москве ожидается плюс 20-25 в светлое время суток и плюс 13-17 ночью. Самым холодным днём на предстоящей недели станет пятница, 16 августа (20 градусов выше нуля), самым тёплым – воскресенье, 18 августа (плюс 25). Наибольше количество осадков выпадет во вторник, 23 августа. Атмосферное давление всю неделю останется нестабильным – от 744 до 750 мм ртутного столба. Геомагнитное поле будет спокойным.