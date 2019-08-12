Мир ждет холодная технологическая война

Как заявил экономист BNP Paribas Чи Ло, торговая война между США, рано или поздно закончится, однако "холодная технологическая война" продолжится. Так, последствия торгового конфликта сохранятся и нанесут вред технологиям, притом что разногласия в технологическом секторе в дальнейшей перспективе усилятся.

Две крупнейшие экономики мира рано или поздно заключат временную торговую сделку. Это "подготовит почву для более долгосрочных переговоров по вопросам, давно требующим разрешения". Но президент США Дональд Трамп использует тарифы как инструмент, который позволяет решать вопросы, не связанные с торговлей, включая вопросы национальной безопасности и угрозы передачи технологий.



При этом, указывает Чи Ло, одним из важнейших пунктов в сфере угроз национальной безопасности является спор о китайском технологическом гиганте Huawei, компании, занимающейся телекоммуникационным оборудованием и бытовой электроникой, и ее работе в сетях 5G в развивающихся странах. Эта технология позволяет установить более высокую скорость интернета, эффективнее обрабатывать видеоконтент сверхвысокой четкости. Ло считает, что технологическая дуэль в сфере сетей 5G между Вашингтоном и Пекином является тем самым потенциальным направлением, в котором будет вестись эта "холодная война".

Торговые войны между Китаем и США носят скорее характер борьбы за глобальное лидерство, поэтому даже при условии заключения торгового перемирия возможны периодические обострения отношений двух стран в других сферах, полагает аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов. Технологии – одна из главных сфер, где может разворачиваться подобное противостояние, так как они являются главным драйвером экономического роста и влияния. К примеру, Китай, не скрывая, объявил о программе по развитию страны до уровня глобального лидера в сфере искусственного интеллекта до 2030 год. Подобные планы угрожают текущему превосходству США в этой сфере, что заставляет их реагировать.

Пока лидерство США все еще неоспоримо, констатирует эксперт. Самые большие технологические публичные компании – Amazon, Microsoft, Apple, Alphabet с оценкой в сотни миллиардов, по-прежнему из США. В то же время КНР активно вовлекает страны в свою инфраструктуру через строительство 5G-сетей, например. Китайская компания Huawei лидирует в мире на рынке с долей почти в 30%. Это приводит к определённой зависимости стран-партнеров в будущем.

Особенно заметно растущее влияние Китая в Юго-Восточной Азии и других соседних государствах. Влияние Китая и учащающиеся признаки трений с США заставляют вспомнить об античной «ловушке Фукидида», когда развивающиеся Афины стали угрозой для Спарты, что привело к Пелопоннесским войнам. Так что, заключает Ален Сабитов, нельзя исключать, что в случае с КНР и США все пойдет по похожему сценарию, но не открытой войны, а технологической – за глобальное лидерство.

Вообще надо понимать, отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, что Huawei занимает второе место в мире по объему производства смартфонов, уступая только Samsung. Поэтому конфликт на уровне США и Huawei действительно означает технологическое противостояние, для которого есть объективные причины. Производители электроники такого масштаба, конечно, имеют возможность встраивать в свои устройства так называемые «бэкдоры», то есть программную или хардверную возможность неправомерного получения информации с устройства, когда пользователь устройства об этом не подозревает.

Было бы странно, считает эксперт, если бы китайские производители электроники этого не делали в интересах своей страны, и было бы наивным полагать, что США не обращали бы внимание на такие нюансы. Правда, с точки зрения мировой экономики, такие технологические войны ведут только к снижению темпов роста и торможению технологического прогресса, который мог бы быть совсем иным в случае сотрудничества, а не войны.

Huawei — это легкая мишень для США, полагает эксперт, так как очень зависима от поставок комплектующих для своих устройств, эти комплектующие (чипы, модемы) для нее невыгодно разрабатывать и производить самостоятельно. В результате технологической войны, вероятно, Китай получит замедление роста ВВП и благосостояния населения, США выиграют с точки зрения темпов роста ВВП дополнительные 0.1-0.2 процентного пункта и увеличат производство электроники, но потеряют много рабочих мест в международной торговле и в непроизводственных сферах экономики.

На чипах Intel (американских) работают около 65% всех компьютеров в мире, а у Huawei около 19% мирового рынка смартфонов и непревзойденные ноу-хау в технологиях связи 5G. То есть технологическая борьба идет примерно на равных, ее по значимости можно сравнить даже с мировыми войнами XX века. Только сейчас идет борьба не за территории и рынки, а за возможность владеть технологиями, продавать их и навязывать свою технологическую парадигму. Хорошо, считает Алексей Антонов , что глобальная война больше не ведется посредством физического уничтожения, но технологические санкции вполне могут по длинной цепочке следствий вести к падению слабых экономик и их отмиранию.

В свою очередь, Россия, вне зависимости от политических и экономических отношений с кем бы то ни было, реализует с конца 2016 года Стратегию научно-технологического развития, направленную на научное и технологическое обеспечение реализации задач и национальных приоритетов, напоминает генеральный директор компании «Инконсалт К» Ирина Короткова. Кроме того, еще в 2010 году правительством РФ были приняты несколько постановлений, направленных на решение вопросов научно-технологического прорыва.

Постановление №218, рассказывает эксперт, предусматривает механизм софинансирования научных разработок, ведущихся российскими вузами и научными организациями для коммерческих компаний и промышленности – за эти годы было реализовано новой продукции, выпущенной в результате этих разработок, на 640 млрд рублей. Еще одно постановление - №220 – определяет порядок привлечения для работы в России ученых с мировыми именами, в том числе российских ученых, ранее покинувших страну.

В рамках данной программы уже создано 236 научных лабораторий и приезжают ученые, участвующие в разработках в самых различных отраслях науки: физика, химия, биология, медицина, и других. Одним из результатов этой работы, уверена Ирина Короткова, станет как раз научно-технологическая независимость страны и развитие конкурентоспособной промышленности, а также защита от любых внешних факторов.