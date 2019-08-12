В Совфеде оценили идею Украины о переговорах по возвращению Крыма

Сергей Цеков – член верхней палаты российского парламента – прокомментировал появившуюся на сайте главы «самостийной» Владимира Зеленского петицию с предложением немедленно начать переговоры между Крымом и Киевом по возвращению полуострова в состав Украины. По мнению сенатора, этот вопрос давно и окончательно закрыт, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что жители Крыма свой выбор сделали, поэтому никакие переговоры им не нужны.

«В Киеве уже давно пора понять, что Крыму совершенно не нужны никакие переговоры. Крымчане сделали свой осознанный окончательный выбор на референдуме в 2014 году. Вопрос с российским статусом полуострова закрыт. Закрыт навсегда, так как 5 лет назад на референдуме была восстановлена историческая справедливость, и Крым после незаконного нахождения в составе Украины вернулся домой», – резюмировал Цеков.

Напомним, ранее на сайте президента Украины была опубликована петиция с просьбой незамедлительно начать на равноправных и взаимовыгодных условиях прямые переговоры с руководством Крыма, ЛНР и ДНР о возвращении их в состав Украины.