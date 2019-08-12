Волкер анонсировал переговоры по «нормандскому формату» с участием США

Курт Волкер – спецпредставитель американского Госдепа по Украине – заявил, что в самое ближайшее время США, ФРГ и Франция планируют провести консультации по «нормандскому формату».

Об этом дипломат рассказал в интервью радиостанции «Голос Америки». По его словам, он сейчас регулярно контактирует по вопросу урегулирования конфликта на востоке Украины со своими партнёрами. При этом Волкер подчеркнул, что что следующий раунд консультаций в нормандском формате состоится уже на следующей неделе.

Напомним, в «нормандский формат» входят РФ, Украина, Франция и ФРГ. Первые переговоры по урегулирования конфликта в Донбассе в рамках этого формата прошли ещё летом 2014 года.

Уже в апреле этого года Владимир Зеленский предложил расширить «нормандский формат» за счёт приглашение в него президента США Дональда Трампа и главу британского Кабина Терезу Мэй. 2 августа в ходе беседы с представителями СМИ Волкер допустил, что Трамп может принять участие в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе. Новой премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пока никак не комментирует возможное участие его Королевства в переговорах по Донбассу.