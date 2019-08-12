Зеленский устроил чистки среди силовиков

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Житомирскую область в ходе которой представил нового руководителя областной государственной администрации Виталий Бунечко. В время встречи с местным руководством Зеленский обрушился с критикой за неспособность органов власти и правопорядка справиться с незаконной добычей янтаря и обвинил их в «крышевании» незаконного бизнеса. Зеленский поручил главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову сменить руководство СБУ в Ровненской, Волынской и Житомирской областях и потребовал от главы Нацполиции Сергея Князева уволить девять руководителей райотделов полиции в этих областях.