Доллар все сметает на своем пути

Дональд Трамп не единственный, кого тревожит удивительный взлет американского доллара, который вредит экономике США. Некоторые экономисты даже считают, что он может спровоцировать рецессию. Причем, не только в США, но и в масштабах всей планеты.

Одним из долговременных параметров для измерения «выступления» доллара, который действует с конца шестидесятых годов прошлого столетия, является лучшее десятилетие. С этим параметром сейчас все в порядке – выход из финансового кризиса с ростом на 25% с конца 2009 года. Еще один параметр – потеря США высшего кредитного рейтинга ААА от агентства S&P в 2011 году и скачок после этого на 32%. В процессе этого скачка доллар расправился со всеми валютами стран, входящих в Группу десяти, организацию стран, подписавших в 1962 году Генеральное соглашение о займах.

Однако то, что выгодно долларовым «быкам», невыгодно большинству остальных участников рынка. Рост доллара «съедает» прибыль транснациональных корпораций, которые помогают процветать и развиваться первой экономике мира. Кроме этого, он увеличивает расходы для иностранных компаний, которые владеют триллионными долгами в американской валюте. Оба этих минуса приобретают особую важность именно сейчас, когда глобальная экономика подошла к краю рецессии.

Среди тех, кому невыгоден сильный доллар, например, Coca-Cola Co. Компания со штаб-квартирой в Атланте недавно жаловалась на проблемы, доставляемые сильным долларом. Впрочем, в компании надеются, что скоро эти проблемы ослабнут.

Часто жалуется на сильный доллар и американский президент. Не далее, как на прошлой неделе, Дональд Трамп говорил о том, что сильный доллар вредит крупнейшим американским производителям, таким компаниям, например, как Caterpillar Inc. и Boeing Co.

«Доллар в его нынешнем состоянии может подтолкнуть экономику к более трудной ситуации и увеличить риски рецессии,- считает Ганс Редекер, начальник отдела FX стратегии банка Morgan Stanley.- Причем, дальнейшее выравнивание курса может стать серьезной проблемой».

Здесь следует отметить, что далеко не все экономисты обвиняют доллар в том, что он может спровоцировать рецессию. Например, экономист Bank of America Адитья Бэйв объясняет свою точку зрения тем, что американская экономика не очень сильно зависит от экспорта.

Редекер из Morgan Stanley, напротив, считает доллар потенциальным катализатором следующей рецессии как в США, так и на всей планете. Сторонники этой теории, например, экономист Джек Макинтайр из филадельфийской компании Brandywine Global Investment Management, считают, что в следующие пять лет доллар понизится на 25%. Поэтому, объясняет Макинтайр, его компания покупает сейчас корейские воны, чешские кроны и новозеландские доллары. Аналитики Morgan Stanley для подготовки к обесценению доллара советуют покупать йены и швейцарские франки.

Редекер подчеркивает, что усиливающийся доллар уже спровоцировал снижение капитальных затрат в большинстве стран, что привело к сокращению доли заемных средств для неамериканских компаний.

Тот же Ганс Редекер считает, что американский доллар переоценен на 10%. Продолжительный цикл смягчения монетарной политики Федеральной резервной системой, по его мнению, несмотря на то, что другие крупные центробанки делают то же самое, может ослабить доллар.

Джек Макинтайр, компания которого контролирует активы стоимостью 75 млрд долларов, считает, что серьезное ослабление доллара ухудшит результаты финансовой деятельности для компаний, входящих в S&P 500, а также в конечном итоге приведет к сокращению числа рабочих мест и росту безработицы. Это, в свою очередь, спровоцирует рецессию в Америке, которая еще больше замедлит развитие глобальной экономики.

Судя по всему, пишет Bloomberg, многолетнее усиление доллара подходит к концу. Такой вывод можно сделать на основании анализа продолжительности трех последних «бычьих» циклов. По мнению Макинтайра, «медвежий» цикл начнется через 5-7 лет.