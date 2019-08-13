Вход/Регистрация Подписка

Доллар все сметает на своем пути

Москва, 13.08.2019
#Курсы валют
  • Доллар все сметает на своем пути

Алексей Павлишак/ТАСС

Дональд Трамп не единственный, кого тревожит удивительный взлет американского доллара, который вредит экономике США. Некоторые экономисты даже считают, что он может спровоцировать рецессию. Причем, не только в США, но и в масштабах всей планеты.

Одним из долговременных параметров для измерения «выступления» доллара, который действует с конца шестидесятых годов прошлого столетия, является лучшее десятилетие. С этим параметром сейчас все в порядке – выход из финансового кризиса с ростом на 25% с конца 2009 года. Еще один параметр – потеря США высшего кредитного рейтинга ААА от агентства S&P в 2011 году и скачок после этого на 32%. В процессе этого скачка доллар расправился со всеми валютами стран, входящих в Группу десяти, организацию стран, подписавших в 1962 году Генеральное соглашение о займах.

Однако то, что выгодно долларовым «быкам», невыгодно большинству остальных участников рынка. Рост доллара «съедает» прибыль транснациональных корпораций, которые помогают процветать и развиваться первой экономике мира. Кроме этого, он увеличивает расходы для иностранных компаний, которые владеют триллионными долгами в американской валюте. Оба этих минуса приобретают особую важность именно сейчас, когда глобальная экономика подошла к краю рецессии.

Среди тех, кому невыгоден сильный доллар, например, Coca-Cola Co. Компания со штаб-квартирой в Атланте недавно жаловалась на проблемы, доставляемые сильным долларом. Впрочем, в компании надеются, что скоро эти проблемы ослабнут.

Часто жалуется на сильный доллар и американский президент. Не далее, как на прошлой неделе, Дональд Трамп говорил о том, что сильный доллар вредит крупнейшим американским производителям, таким компаниям, например, как Caterpillar Inc. и Boeing Co.

«Доллар в его нынешнем состоянии может подтолкнуть экономику к более трудной ситуации и увеличить риски рецессии,- считает Ганс Редекер, начальник отдела FX стратегии банка Morgan Stanley.- Причем, дальнейшее выравнивание курса может стать серьезной проблемой».

Здесь следует отметить, что далеко не все экономисты обвиняют доллар в том, что он может спровоцировать рецессию. Например, экономист Bank of America Адитья Бэйв объясняет свою точку зрения тем, что американская экономика не очень сильно зависит от экспорта.

Редекер из Morgan Stanley, напротив, считает доллар потенциальным катализатором следующей рецессии как в США, так и на всей планете. Сторонники этой теории, например, экономист Джек Макинтайр из филадельфийской компании Brandywine Global Investment Management, считают, что в следующие пять лет доллар понизится на 25%. Поэтому, объясняет Макинтайр, его компания покупает сейчас корейские воны, чешские кроны и новозеландские доллары. Аналитики Morgan Stanley для подготовки к обесценению доллара советуют покупать йены и швейцарские франки.

Редекер подчеркивает, что усиливающийся доллар уже спровоцировал снижение капитальных затрат в большинстве стран, что привело к сокращению доли заемных средств для неамериканских компаний.

Тот же Ганс Редекер считает, что американский доллар переоценен на 10%. Продолжительный цикл смягчения монетарной политики Федеральной резервной системой, по его мнению, несмотря на то, что другие крупные центробанки делают то же самое, может ослабить доллар.

Джек Макинтайр, компания которого контролирует активы стоимостью 75 млрд долларов, считает, что серьезное ослабление доллара ухудшит результаты финансовой деятельности для компаний, входящих в S&P 500, а также в конечном итоге приведет к сокращению числа рабочих мест и росту безработицы. Это, в свою очередь, спровоцирует рецессию в Америке, которая еще больше замедлит развитие глобальной экономики.

Судя по всему, пишет Bloomberg, многолетнее усиление доллара подходит к концу. Такой вывод можно сделать на основании анализа продолжительности трех последних «бычьих» циклов. По мнению Макинтайра, «медвежий» цикл начнется через 5-7 лет.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Одно из направлений в искусстве

    7-9 ноября впервые состоится Международная форум в области дизайна и архитектуры «Best for Life», который пройдет в Италии. В рамках форума организована премия «Best For Life Award» в области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций

    Открой #Моспром

    Москвичи и гости столицы стали участниками проекта «Открой#Моспром» и своими глазами увидели работу московских промышленных предприятий. Они посетили крупнейшую в Европе фабрику мороженого «Баскин Роббинс», завод известного на весь мир производителя напитков — Coca-Cola HBC Россия и многие другие точки на карте высокотехнологичной промышленности столицы

    Меньше серы, больше «цифры»

    «Норильский никель» ведет масштабную модернизацию производства, призванную существенно сократить негативное влияние на окружающую среду, и готовит к выпуску новый продукт для инвесторов — токены на металлы

    Маркировка товаров: что делать и чего ожидать бизнесу

    с 1 июля стала обязательной маркировка табака, в декабре 2019 года добавят еще четыре товарные группы. Штраф за нарушение закона о маркировке будет достигать 300 тысяч рублей

    "Персонализация каналов продаж в ритейле"

    Компания «Той.ру» одна из первых внедрила в рознице омниканальную систему обслуживания клиентов. Учредитель сети Алиса Лобанова поясняет, чем этот опыт может быть полезен другим ритейлерам
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Торговая война с Китаем приближает США к рецессии
      Экономисты, опрошенные агентством Reuters, считают, что новая эскалация торговой войны между США и КНР увеличивает вероятность рецессии в американской экономике
    2. Падение президента
      Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отправлен в СИЗО. Его активы арестованы. Так бывший всесильный правитель страны проиграл тому, кого, наверное, искренне считал своей марионеткой - действующему президенту Сооранбаю Жээнбекову
    3. Европу ждет бум на электромобили
      В следующие три года количество электромобилей на авторынке Старого Света увеличится, по прогнозам специалистов, в три раза.
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама