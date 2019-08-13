Гиcметео, прогноз погоды на 10 дней: в Россию придёт 40-градусная жара

В ближайшие несколько дней Россию накроет аномальная жара. По прогнозу Гисметео, речь идёт о Крыме, где воздух прогреется до рекордных отметок. При этом отмечается, что пик жары придётся на среду, 14 августа и на четверг, 15 августа, когда в Симферополе столбики термометров покажут плюс 35-36 выше нуля, при этом на солце будет выше 40 градусов.

До конца рабочей недели сухой и жаркий тропический воздух будет господствовать и в других городах полуострова. Чуть прохладнее будет в приморских городах. В горах же также прогнозируется выше плюс 30-32 в тени. Таким образом, в ближайшие 10 дней, по мнению синоптиков, на территории Крыма велика вероятность превышения исторических температурных максимумов.

Прогноз погоды на 10 дней в Приморье: Гидрометцентр предупреждает о тайфуне

К территории России приближается очередной тайфун, получивший название «Кроса», который в самое ближайшее время выйдет из акватории Японского моря и направится к берегам Приморья. По прогнозу Гидрометцентра, тайфун окажет сильнейшее влияние на погодную обстановку в регионе на ближайшие 10 дней. В частности, он вызовет мощные ливни, которые в свою очередь приведут к наводнениям. Всего, по данным синоптиков, может выпасть до двух месячных норм осадков.

Метеорологи ожидают, что в пятницу, 16 августа «Кроса» накроет территорию суши, расположенной у южной части моря, после чего начнётся смещаться на северо-восток, создавая угрозы формирования большого наводнения с высотой подъёма уровня воды на реках центральных и западных районов Приморья. Синоптики, пока не могут с точностью утверждать, задержится ли «Кросса» в Приморье или же отправится в Тихий океан. В любом случае тайфун окажет заметное влияние на погоду в регионе – все ближайшие 10 дней температура воздуха будет колебаться от 20 до 22 градусов выше нуля.

Однако из-за сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду, который будет сопровождаться раскатами грома, будет ощущаться как плюс 15-16. При этом в региональном Управлении МЧС РФ предупреждают, что высота волн в заливе Петра Великого может превышать – 3 метра.

По прогнозу Гидрометцентра, во Владивостоке также прогнозируются ливни, но очень сильными они не ожидаются, хотя также будут сопровождаться шквалистым ветром до 16-19 метров в секунду. Кроме того, в бассейне озера Ханка, а также в бассейне реки Уссури возможны подъёмы воды на уровень до 1,4 метра.

Напомним, вечером 11 августа на западные и центральные районы Приморья обрушились сильные ливни, в связи с чем в регионе было объявлено штормовое предупреждение. К ухудшению погодных условий привело смещения активного атмосферного фронта и косвенное влияние тайфуна «Лекима». Из-за проливных дождей на отдельных участках рек региона произошёл выход воды из низких берегов. Это привело к подтоплению пониженных мест, сельскохозяйственных угодий и отдельных участков дорог местного значения.

Погода в СПб на 10 дней. Прогноз Гисметео.

В свою очередь, по прогнозу Гисметео, погоду в Санкт-Петербурге в ближайшие 10 дней будет формировать влажный атлантический циклон, который затронет Северную столицы своей тыловой стороной. Поэтому, прекращения осадков в городе на Неве ждать пока не приходится. Так, в период с 14 по 23 августа дожди будут идти почти в ежедневном режиме, самые мощные из них - 15 и 23 августа. При этом возможны температурные качели. Например, 14 августа в СПб ожидается плюс 21 и кратковременные осадки; 15 августа – плюс 18 и ливень; 17 и 18 августа - 22-23 выше нуля и солнечно; 23 августа – всего плюс 17 и проливной дождь, который может перейти в град. Такие климатические перепады станут следствием смешения атмосферных фронтов, которое произойдёт на следующей неделе.

Гисметео. Прогноз погоды на 10 дней в Москве

В российской столице сейчас властвует южный антициклон, благодаря которому в Москву на некоторое время вернулась летняя погода. Так, сегодня воздух прогревался до плюс 24 градусов выше нуля. 14-15 августа – плюс 22-23, пасмурно, но без осадков. С 16 по 18 августа очередной циклон, который вторгнется в столицу понизит температурный фон до плюс 17-18. По прогнозу Гисметео, ожидаются сильные дожди, усиление ветра, гроза. В период с 19 по 23 августа погода в регионе стабилизируется до показателей 21-23. В конце следующей рабочей недели синоптики обещают сильный ливень и шквалистый ветер до 15 метров в секунду. Несмотря на перепады температурных показателей, атмосферное давление останется стабильным и все 10 дней будет находится в диапазоне 745-747 мм ртутного столба.