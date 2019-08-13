Зеленский упростил получение украинского гражданства для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощении получения украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в осуществлении «мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины», и гражданами Российской Федерации, которые «подверглись преследованиям из-за политических убеждений».

Ранее Зеленский обещал предоставить украинское гражданство россиянам в ответ на предоставление гражданства России жителям Луганской и Донецкой областей Украины.