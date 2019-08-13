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Курс доллара: рубль резко отреагировал на неожиданную новость из США

Москва, 13.08.2019
  • Курс доллара: рубль резко отреагировал на неожиданную новость из США

Алексей Павлишак/ТАСС

Вечером 13 августа рубль резко развернулся к основным резервным мировым валютам и перешёл к росту на фоне скачка цен на «чёрное золото» которые выросли более чем на 3% - выше 60 долл. за баррель. По данным на 17:35 мск курс доллара на Московской бирже рухнул до 65,10 руб., курс евро до 72,81 руб.

При этом в течение торгов вторника доллар торговался по 65,88 руб. (максимум с мая), евро по 73,89 руб. (максимум с апреля).

Поводом для скачка цен на нефть и курса рубля стала неожиданная новость о том, что США отложили введение пошлин на китайские товары до 15 декабря. В частности, в американском торговом представительстве приняли решение отложить введение пошлин в 10% на китайские товары, о которых ранее говорил глава Белого дома Дональд Трамп.

Как отмечается в заявлении представителя администрации президента США в рамках процесса публичных комментариев и слушаний торгпредства было решено, что решение по пошлинам отложены до 15 декабря по определенным группам.

При этом подчёркивается, что продукция этих групп включает мобильные телефоны, смартфоны, ноутбуки, игровые консоли, мониторы для компьютеров, а также некоторые предметы обуви и одежды.

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