Названа стоимость самой доступной квартиры в Москве

Самым доступным жильем на московском рынке новостроек по данным за июль 2019 года стала квартира за 3,18 миллиона рублей, следует из материалов компании "Метриум", пишет "Лента.ру".

Общая площадь студии составила 19,8 квадратных метров. Она находится в районе Кунцево.

На втором месте в рамках первичного жилья квартира в районе Люблино. На третьем месте студия площадью 19,9 квадратного метра в Дмитровском районе.

Средняя стоимость квадратного метра в Москве достигла 168 тысяч рублей.

По информации аналитиков, в общей сложности в столице продается 16,2 тысячи новых квартир, 32% из них находятся в Юго-Восточном округе.