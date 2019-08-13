На дне Эгейского моря обнаружили древнейшее кладбище затонувших кораблей

На востоке Эгейского моря, возле острова Левита подводные археологи наткнулись на древнее кладбище затонувших кораблей, которому, согласно оценкам учёных более 2 тыс. лет. Уже установлено, что в древности здесь пролегал важнейший для того времени торговый маршрут, который интенсивно использовался от архаического до османского периода, передаёт Live Science.

В настоящее время работы на месте этой удивительной находки продолжаются. Но уже сейчас обнаружено пять кораблей, которые перевозили амфоры с маслом и вином из Финикии, Книдоса, Карфагена, Коса и Родоса. При этом некоторые найденные артефакты датированы третьи веком до нашей эры. Есть среди находок и такие древность, как якорь шестого века до нашей эры, его вес составляет 400 кг. Как предполагают учёные, он был частью очень огромного судна, потерпевшего кораблекрушение из шторма либо атаки пиратов.

В ходе исследования подводные археологи уже совершили более 50 погружений, проведя на морском дне почти 100 часов. При этом работы здесь будут продолжаться как минимум до 2021 года.