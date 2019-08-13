Названы самые востребованные профессии в России

В Минтруда назвала самые востребованные профессии в нашей стране. Эксперты ведомства, проанализировав результаты опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, пришли к выводу, что данным на первое полугодие 2019 года самыми востребованными в России являются такие профессии, как продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения, а также юрист, передаёт РИА Новости.

В ТОП-10 также вошли соцработник, менеджер по закупкам, педагог дополнительного образования, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер, а также педагог-дефектолог. Кроме того, остается потребность в охранниках и разнорабочих. Из высококвалифицированных специалистов по-прежнему высоких спрос на врачей и специалистов сферы IT.

Отмечается, что в этом опросе приняли участие руководители 27 тыс. организаций, представляющих все регионы РФ, а в перечень вошли более 1 тыс. профессий.