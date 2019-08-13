Встреча лидеров «нормандской четверки» не состоится раньше сентября

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный в комментарии для РБК-Украина заявил, что встречу «нормандской четверки» до сентября ожидать не стоит. «Дело в том, что встреча лидеров - это финализирующий момент. Для того чтобы она состоялась, нужно провести встречу на уровне политических директоров, министров иностранных дел, лидеров правительств. У каждого из них есть своя функция в этом процессе» - заявил Бессмертный.

7 августа президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину и выразил инициативу организовать встречу в «нормандском формате». Кроме того, Зеленский провел телефонные разговоры с лидерами Франции Эммануэлем Макроном и Германии Ангелой Меркель с целью организации «скорейшей встречи» в «нормандском формате».