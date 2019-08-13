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Трамп хочет отправить послом в Россию спецпредставителя по КНДР

Москва, 13.08.2019
#Официальная дипломатия
  • Трамп хочет отправить послом в Россию спецпредставителя по КНДР

EPA\TASS

На прошлой неделе Годеп США объявил, что в октябре Джон Хантсман покидает пост посла в России после двух лет работы в Москве. По слухам, мистер Хантсман уезжает из российской столицы, чтобы попытаться стать губернатором Юты. Естественно, сейчас все обсуждают кандидатуру на роль нового посла США в России. Поскольку это один из важнейших постов во внешнеполитическом ведомстве Америки, то в поисках кандидата участвует и президент Трамп.

Говорят, что одним из наиболее вероятных кандидатов на этот пост у американского президента является спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган, который занимался переговорами по процессу денуклеризации Корейского полуострова. Об этом сообщил новостной вебсайт Vox со ссылкой на два источника, обладающие информацией по этому вопросу. Подтвердило информацию о высокой вероятности того, что следующим послом США в России станет Стивен Биган, и агентство Reuters.

Госдеп пока новости о предстоящем назначении Бигана не комментирует. Биган является специалистом по России. Однако если он через пару месяцев приедет работать в Москву, то это оставит в подвешенном положении ситуацию с переговорами между Трампом и Ким Чен Ыном по северокорейской ракетной и ядерной программам. Между тем, известно, что северокорейской проблеме Дональд Трапм уделяет повышенное внимание.

Биган возглавлял делегацию США на переговорах с КНДР перед неудачной второй встречей между Трампом и Ыном в феврале этого года в Ханое. Они еще раз встретились в конце июня и договорились возобновить переговоры на уровне рабочих групп, но эти переговоры до сих пор не начались.

По словам президента Трампа, Ким Чен Ын якобы сказал ему, что готов возобновить переговоры. Он пообещал также прекратить активные испытания ракет сразу после окончания 10-дневных американо-корейских военных учений. Ими были заменены крупные совместные учения Вашингтона и Сеула, отмененные в результате переговоров между лидерами США и КНДР.

До Госдепа Стивен Биган руководил в автогиганте Ford международными отношениями. Кстати, многих такая «рокировка» сильно удивила, потому что уговаривать Пхеньяна прекратить испытания ракет считается в Вашингтоне почти невыполнимой задачей. Биган проработал много лет в Конгрессе, а также был помощником по иностранным делам в Белом доме при президенте Джордже Буше младшем.

Стивену Бигану 56 лет. Он изучал политологию и русский язык в университете Мичигана и в 1992-94 годах работал директором Международного республиканского института в Москве, к слову признанный Генеральной прокуратурой три года назад нежелательным в России. Еще одной работой, связанной с Россией, была работа в правлении некоммерческом Американо-Российском фонде по экономическому и правовому развитию. В 2015 году его деятельность Генпрокуратура тоже признала нежелательной на территории России.

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