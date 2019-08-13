Российские профсоюзы предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю.

Согласно заявлению, которое опубликовано на официальном сайте ФНПР, подчёркивается, что некоторые российские предприятия в настоящее время вынуждены переходить на новый график по причине финансовых проблем, что ведёт к серьезным сокращениям заработной платы их работников.

В связи с этим профсоюзы, поддерживая инициативу переходя на четырёхдневную рабочую неделю в качестве средства оптимизации времени труда и отдыха, считает необходимым в обязательном порядки сохранить прежний размер заработной платы.

В ФНПР считают, что данным вопрос необходимо рассмотреть в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, учитывая при этом действующие системы оплаты труда, различия в режимах рабочего времени и другие особенности.

Напомним, ещё в начале июня этого года глава российского Кабмина Дмитрий Медведев предположил, что в ближайшем будущем общество перейдёт на четырехдневную рабочую неделю.

В ходе своего выступления на 108-й сессии Международной организации труда премьер-министр заявил, что технологический прогресс приводит не только к сокращению рабочих мест, но и к сокращению рабочего времени и расширению времени и возможности для досуга. Поэтому, по его мнению, будущее – за четырехдневной рабочей неделей.