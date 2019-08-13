Российского дипломата объявили персоной нон грата и выслали с Украины

Сотрудники СБУ Украины сообщили о разоблачении и задержания жителя Львовской области Украины, который якобы ещё в 2014 году был завербован российскими спецслужбами.

Как говорится в заявлении ведомства, выдержки из которого публикует РИА Новости, все собранные материалы, в том числе секретную информацию мужчина передавал российскому разведчику, который работал в «самостийной» под дипломатическим прикрытием генконсульства России во Львове.

За деятельность, которая является несовместимой со статусом консульского должностного лица, внешнеполитическое ведомство Украины уже объявила дипломата-шпиона персон нон грата и выслала его с территории страны.

Против задержанного гражданина самостийной открыто уголовное дело по статье УК Украины «Государственная измена», санкция которой предусматривает до 15 лет заключения.