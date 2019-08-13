У Украины появился план «Б» на случай прекращения транзита газа Россией

Александр Данилюк – секретарь СНБО Украины – заявил, что при прекращения РФ транзита газа в Европу через территорию «самостийной» Киев воспользуется планом «Б».

В интервью BBC, он, не раскрывая подробности этого плана, отметил, что переговоры между Киевом и Москвой о дальнейшем транзите «голубого топлива» возможны лишь после формирования нового состава Кабинета министров на Украине и назначения нового главы Минэнерго.

Кроме того, Данилюк подчеркнул, что в новой стратегии национальной безопасности, которая сейчас находится в стадии разработки, основное внимание уделяется вопросам энергобезопасности.

Секретарь СНБО также пояснил, что транзит газа очень важен для Украины как в плане получения средств за него, так и для развития газотранспортной системы и возможности привлечения инвестиций.

«Конечно, мы выживем и без транзита российского газа. Но это не только вопрос выживания, это вопрос наше будущего, вопрос развития Украины», – резюмировал Данилюк.

Напомним, контракт на транзит российского «голубого топлива» через территорию «незалежной», который был заключён в 2009 году, истекает в конце этого года.